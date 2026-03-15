Capello: «Chivu está desorientado, ¿por qué sacar a Esposito? El Inter y el Milan se disputan el título, esperemos tres jornadas; una diferencia de cinco puntos no significa necesariamente que el campeonato se haya reabierto»

«El empate del Inter ante el Atalanta habrá alegrado a Milanello, pero el partido fuera de casa en Roma no es en absoluto algo que se pueda tomar a la ligera. Y a veces, cuando estás eufórico y quieres hacer demasiado, te pasas de la raya y luego acaba mal». Así se expresa Fabio Capello en La Gazzetta dello Sport, advirtiendo al Milan, que afronta el partido en casa de la Lazio, un encuentro que vale otros dos puntos para recortar distancias con el Inter y situarse a cinco puntos en la clasificación. Allegri sabe interpretar bien los momentos y tiene mucha experiencia. Además, siempre es equilibrado en sus declaraciones. Ayer mismo, en rueda de prensa, mantuvo acertadamente un perfil bajo, insistiendo en la Champions y tocando poco el tema del scudetto: si el Milan se colocara a cinco puntos, eso no significaría automáticamente que el campeonato se reabriera. Soñar y esperar siempre está permitido. Pero todo seguiría dependiendo del Inter, que tendría que fallar al menos en otros dos o tres partidos. Y, al mismo tiempo, el Milan no debería dejar de ganar. Empezando precisamente esta noche en Roma».