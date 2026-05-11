Parece una respuesta a las protestas de jugadores y patrocinadores, que habrían pedido el regreso de Dick Advocaat, antecesor de Rutten. Este podría ser presentado como sucesor en una rueda de prensa convocada para el martes.

«No debe crearse un clima que socave las relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico. Por lo tanto, es aconsejable dimitir», declaró Rutten en un comunicado de la federación citado por la revista kicker. El técnico de 63 años solo dirigió a la debutante selección en los partidos contra China (0-2) y Australia (1-5) en marzo, y tras esos malos resultados recibió fuertes críticas.