Según The Sun, el peluquero del defensa Marc Cucurella filtró información interna del equipo horas antes del partido en Brighton (0-3) del martes.
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¡Caos en el Chelsea FC! El peluquero de Marc Cucurella filtró información interna
«Palmer y Joao Pedro están lesionados. Una primicia exclusiva para vosotros», escribió el peluquero del español en X. Acompañó el mensaje con una foto en la que se ve a Cucurella, con su melena alborotada, mientras le cortan el pelo. La cuenta ya ha sido eliminada.
La información era cierta: ni Cole Palmer ni Joao Pedro jugaron contra el Brighton.
Tras la derrota, la calma en el Chelsea se quebró y Liam Rosenior se mostró indignado: «He defendido a los jugadores cuando era necesario, pero no puedo defender esta actuación». Es la primera vez desde noviembre de 1912 que el club encadena cinco derrotas sin marcar.
El Chelsea solo ha sumado cinco puntos en los últimos nueve partidos
«Estoy aturdido de rabia. Aquí tiene que cambiar algo ya. No hubo ni rastro de profesionalidad», dijo Rosenior. El Chelsea no disparó hasta el minuto 41 y su xG al descanso fue de 0,04.
«Nuestra actitud fue un error total. Aún estoy muy emocionado tras el partido, pero eso fue inaceptable», añadió.
El Chelsea solo ha sumado cinco puntos en los últimos nueve partidos; solo su vecino en crisis, el Tottenham Hotspur (2), ha tenido menos éxito en este periodo. En la clasificación, los Blues han caído provisionalmente al séptimo puesto y temen por su participación en las competiciones europeas.