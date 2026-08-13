La equipación de local del Newcastle United para la temporada 2026-27 reimagina las clásicas franjas del club, al introducir un patrón atrevido e interrumpido y un enérgico toque de color para ofrecer una nueva interpretación de la tradición.

El diseño mira al futuro y es progresista, con las redefinidas franjas en blanco y negro combinadas con llamativos detalles en azul alrededor del cuello redondo y de las tres franjas de adidas. La simbólica iconografía de la urraca del club está estampada en la nuca de la camiseta.

La equipación ya está disponible para su compra, con la camiseta réplica para adulto a partir de unas 80 £ y la versión auténtica de jugador desde 110 £.







