Manchester United y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación de local del club para la temporada 2026-27, recuperando un aspecto clásico inspirado en las icónicas camisetas de los Red Devils de los años 70.
La nueva camiseta combina elementos retro con tecnología moderna de alto rendimiento, con el regreso del cuello tipo polo, detalles a rayas y sutiles guiños al histórico triunfo del United en la Domestic Cup de 1977.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.