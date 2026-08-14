La nueva equipación local de adidas del Manchester United para la temporada 2026-27 fue presentada oficialmente el 14 de mayo de 2026.

La camiseta local 2026-27 del Manchester United hace que adidas recupere una de las estéticas retro más reconocibles del club.

Una base roja limpia se combina con un clásico cuello polo y puños de las mangas a rayas, creando un aspecto refinado inspirado en las equipaciones del United de la década de 1970. El diseño hace referencia específicamente a la camiseta utilizada durante el triunfo del club en la Domestic Cup de 1977, y 2026 marca el 50 aniversario de ese éxito.

Las tres franjas blancas de adidas y la marca destacan con nitidez sobre el cuerpo rojo, mientras que los detalles en negro se integran de forma sutil en toda la camiseta para mantener la paleta de colores tradicional del club.

Una de las incorporaciones más destacadas es la inscripción “United” situada en la parte trasera del cuello, reforzando la identidad y la herencia del club.



