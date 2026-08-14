El Manchester United y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación local del club para la temporada 2026-27, recuperando un estilo clásico inspirado en las icónicas camisetas del equipo de la década de 1970.
La nueva camiseta combina elementos retro con tecnología moderna de alto rendimiento, con el regreso del cuello tipo polo, detalles a rayas y sutiles guiños al histórico triunfo doméstico en copa del United en 1977.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de su diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.