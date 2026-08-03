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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Camiseta del Manchester City 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Revelada la nueva primera equipación del Manchester City para 2026-27.

El tema principal que conecta la colección de equipaciones del Manchester City para 2026-27 es «Not Your Typical City». PUMA y el club están utilizando este lema de campaña para desafiar los diseños de equipaciones tradicionales y estáticos, y celebrar una cultura de evolución constante, ambición incansable y una forma diferente de hacer las cosas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la equipación local del Manchester City 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Primera equipación del Manchester City 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación del Manchester City para 2026-27 rompe con el enfoque tradicional de un solo tono para presentar un degradado distintivo en azul cielo. Desvaneciéndose suavemente desde un tono más oscuro en los hombros hasta el blanco en el dobladillo inferior, el diseño pretende representar una cronología visual de las distintas tonalidades de azul cielo que el club ha lucido a lo largo de su historia.

    Está enmarcada con elegancia por un nítido cuello blanco y unos puños blancos en las mangas, y se completa con un escudo monocromático del club en plata metalizada y una imagen de marca del patrocinador a juego para enfatizar un tema de progresión moderna.

    La réplica de la equipación tiene un precio de 85 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 125 £.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Segunda equipación del Manchester City 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Negra y amarilla, rematada con un enjambre de abejas obreras, esta equipación se construye en torno a uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad, la abeja de Mánchester. La abeja ha estado en las calles de Mánchester mucho antes de aparecer en una camiseta de fútbol, como símbolo del esfuerzo, la unidad y la resiliencia que definen a la ciudad. La segunda equipación de la temporada 2026-27 la sitúa en primer plano, con un diseño que transmite el ruido de la grada visitante y la identidad de las calles de casa.


  • Tercera equipación del Manchester City 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La filtración de la tercera equipación del Manchester City para la temporada 2026-27 revela una historia de fondo muy singular: la camiseta nació en realidad de un concurso de diseño para aficionados que utilizó la herramienta AI Creator de Puma. Después de que los seguidores enviaran cerca de 180.000 diseños, Puma eligió el diseño final entre 10 finalistas votados por los aficionados, realizando algunas modificaciones profesionales en la composición.


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