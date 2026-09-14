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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

Traducido por

Camiseta del Inter de Milán 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Inter de Milán para la temporada 2026-27.

El tema principal de la colección de equipaciones del Inter para la temporada 2026-27 gira en torno a «Made of Milano», combinando la elegancia sartorial profundamente arraigada de la ciudad con distintivas subculturas interdeportivas y la nostalgia por la época dorada de los 90.

Nike y el club se han alejado de los patrones abstractos y experimentales de los últimos años para asentar la identidad de esta temporada en el tejido cultural de Milán y en la herencia del club.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la equipación local del Inter para la temporada 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.

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    Primera equipación del Inter de Milán 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación del Inter de Milán para 2026-27 se define por una combinación de colores negro y azul Lyon, en homenaje a la histórica camiseta del Inter de 1998, mientras que los detalles en dorado University Gold hacen un guiño al amarillo del swoosh de Nike y al escudo del club de aquella icónica equipación.

    La reintroducción del cuello aporta un toque de tradición a una silueta contemporánea, mientras que, en el interior, el Inner Pride luce la inscripción «Made of Milano», un concepto que subraya el vínculo irrompible entre el Inter y la ciudad. Este concepto también se refleja en los detalles gráficos de la equipación, con los bordes de las franjas rematados con un estilo inspirado en el corte de unas tijeras de sastre, una referencia directa a la tradición de sastrería y manufactura de Milán.

    La versión réplica tiene un precio de 89,99 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 134,99 £.

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    Segunda equipación del Inter de Milán 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El Inter de Milán está adoptando un enfoque inesperado para la segunda equipación de la temporada 2026-27, buscando inspiración en el pasatiempo favorito de Estados Unidos. Creada junto a Nike, la equipación reinterpreta elementos característicos del diseño del béisbol, desde las rayas diplomáticas azules hasta un cuello en contraste, a través de la propia identidad del Inter, dando como resultado una camiseta que encaja tanto en la moda urbana como sobre el terreno de juego. 

    La colección también marca una primicia para el club en sus más de 100 años de historia. En lugar de su escudo tradicional, el Inter estrena un atrevido monograma "IM" inspirado en las letras de gran tamaño asociadas desde hace tiempo a los uniformes de béisbol, dando a una de las insignias más reconocibles del fútbol un tratamiento fresco y orientado a la moda. 


  • Inter Milan 2026-27 third kitNike

    Tercera equipación del Inter de Milán 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Para la tercera equipación, Nike se apoya en el legendario pasado del club inspirándose en la era de Ronaldo de 1997-98. La paleta de colores se centra en el gris hierro, el negro y el amarillo Tour, una combinación que fue icónica a finales de los 90. La equipación presenta una franja horizontal central en la parte delantera, imitando los aros grises y negros del diseño original de Umbro.


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