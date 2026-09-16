Tras una enorme campaña global de adelanto con figuras como Justin Rose y Madonna, la esperadísima primera equipación del Chelsea para 2026-27 ya se ha presentado oficialmente, y Nike ha apostado por un enorme guiño al pasado. Con un renovado escudo retro del león rampante en amarillo dorado como eje central, el Chelsea fusiona la nostalgia de los años 70 con la tecnología Aero-FIT de vanguardia para la nueva campaña.
En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones del Chelsea 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.