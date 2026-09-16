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Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Camiseta del Chelsea 2026-27: nueva equipación de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Revelada la equipación de local del Chelsea con el escudo del león rampante.

Tras una enorme campaña global de adelanto con figuras como Justin Rose y Madonna, la esperadísima primera equipación del Chelsea para 2026-27 ya se ha presentado oficialmente, y Nike ha apostado por un enorme guiño al pasado. Con un renovado escudo retro del león rampante en amarillo dorado como eje central, el Chelsea fusiona la nostalgia de los años 70 con la tecnología Aero-FIT de vanguardia para la nueva campaña.

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En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones del Chelsea 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.


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    Camiseta de local del Chelsea 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Ya está aquí la primera equipación del Chelsea para 2026-27 y, tras consultar a los aficionados, el escudo del club se ha renovado y se ha entrelazado con orgullo en el tejido de la parte frontal de la camiseta. El tejido azul brillante presenta cuello con botones y detalles en dorado Midwest Gold para el león rampante y el swoosh de Nike.  

    El icónico león rampante forma parte del escudo del Chelsea desde la llegada de Ted Drake al club londinense hace 75 temporadas, y este año sus marcas de garras ocupan el protagonismo. Apareciendo en paredes, murales de playa y conciertos, una serie de avistamientos por todo el mundo generó expectación más allá de los límites de la narrativa tradicional.

    La equipación réplica tiene un precio de 89,99 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 134,99 £.

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    Segunda equipación del Chelsea 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Chelsea para 2026/27, de Nike, supone un llamativo regreso a una base negra lisa, la primera camiseta negra como visitante desde su campaña 2016/17, en la que ganó la Premier League. Diseñada en torno al concepto «Unleash The Lion», la equipación presenta vibrantes detalles en «Midwest Gold», incluidas nervaduras elaboradas en los hombros y un león del Chelsea como escudo independiente en lugar del emblema completo del club. Un motivo de corona de laurel bordea el cuello redondo y los puños de las mangas, creando una continuidad de diseño con la primera equipación, mientras que unos pantalones cortos negros a juego y unas medias doradas completan el conjunto.

    La equipación réplica tiene un precio de 89,99 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 134,99 £.

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    Tercera equipación del Chelsea 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Ya está aquí la tercera equipación del Chelsea 2026-27, con el color blanco dominando la nueva camiseta, que presenta un patrón geométrico en sombra. Hay ribetes azules en el cuello y las mangas, así como finas rayas verticales rojas. Su temática evoca las populares equipaciones de visitante y terceras equipaciones de las décadas de 1980 y 1990, y en esta última camiseta destaca un escudo retro del Chelsea. 

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