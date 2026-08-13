Camiseta del Barcelona 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La temporada 2026-27 será trascendental para el FC Barcelona dentro y fuera del campo. Se espera que el renovado Spotify Camp Nou alcance su capacidad total de 105.000 espectadores en abril de 2027, lo que lo convertiría en el estadio con más asientos de Europa. Es una narrativa que parece haber inspirado a los diseñadores de equipaciones de Nike, con los nuevos diseños filtrados difundiéndose por todo el mundo.

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