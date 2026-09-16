La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños más poco convencionales del club en granate y azul, cuyo origen se remonta a la década de 1960. Inspirado en las camisetas del archivo desde los años 60 hasta la década de 2010, el nuevo diseño ofrece una imagen limpia y elegante, marcando una diferencia respecto a las equipaciones locales de manga raglán que el Villa ha lucido en la era moderna, normalmente rematadas con detalles dorados.

El lanzamiento de la equipación va acompañado de un cortometraje inspirado en su diseño, basado en el formato de documental de estilo Pathe de los años 60, reconocible al instante por su narración tradicional en off, su estructura de ritmo rápido y su estética. La película capta la energía positiva que rodea al club, centrándose en los jugadores mientras se preparan de cara a la próxima temporada en el campo de entrenamiento, con la participación de futbolistas del primer equipo, el entrenador Unai Emery y leyendas del club, e incluso haciendo un guiño apropiado a la gloria europea del pasado.

La equipación estará disponible para su compra a partir del jueves, 28 de mayo, con un precio inicial de la réplica para adulto de unas 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.











