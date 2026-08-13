La equipación de local 2026/27 recupera las gruesas franjas rojas y negras, atrevidas, anchas e inconfundibles, que recorren todo el cuerpo de la camiseta, tanto por delante como por detrás, completadas con el regreso del pantalón blanco y las medias negras. Un diseño que siempre se ha bastado por sí mismo.

No son solo franjas; son la seña de identidad del AC Milan. Cada detalle refuerza esa identidad. La inscripción «From Milan to the World» rinde homenaje a los millones de aficionados en todo el mundo, capaces de hacer que el club se sienta como en casa en cada continente. En la parte trasera del cuello, un sello de cera consagra el escudo rossonero: la esencia del AC Milan, estampada en cada camiseta como su firma auténtica, un legado atemporal transmitido de padres a hijos.

La réplica tiene un precio de 85 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 125 £.



