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¿Cambiaría el ganador de un Grand Slam, Jannik Sinner, un título por una plaza en el Mundial de Italia? La estrella número uno del tenis responde a la pregunta sobre el trofeo tras otro humillante fracaso de la Azzurri
El sacrificio definitivo de Sinner por los Azzurri
El mundo del deporte en Italia está tratando de recuperarse tras una semana verdaderamente catastrófica para la selección nacional de fútbol. En medio de este panorama sombrío, la estrella del tenis Sinner ha resumido el estado de ánimo de toda una nación, al sugerir que el orgullo de los Azzurri supera incluso a su propio éxito individual en la pista.
Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a renunciar a uno de sus trofeos, ganados con tanto esfuerzo, para asegurar a Italia un puesto en el mayor escenario del fútbol, la respuesta de Sinner fue reveladora. «Mira, es lo que hay. Es duro. Si me preguntas, me gustaría hacer este intercambio porque es algo sencillo. Muchos jóvenes y niños aún no han visto un Mundial, sobre todo porque Italia no está allí», reveló el campeón de Grand Slam a Eurosport. «Para mí es lo mismo: entonces era demasiado joven para seguirlo de cerca».
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La humillante derrota en Zenica sella el destino de Italia
Los sueños de Italia de poner fin a su ausencia en el Mundial se vieron brutalmente truncados el martes por la noche en Zenica. En un partido de repesca de alto riesgo contra Bosnia y Herzegovina, los cuatro veces campeones del mundo se vieron obligados a conformarse con un empate antes de quedar eliminados en una angustiosa tanda de penaltis que conmocionó al fútbol europeo.
El fracaso se vio agravado por la mala ejecución desde los 11 metros, ya que ni Pio Esposito ni Bryan Cristante lograron transformar sus lanzamientos. En marcado contraste, Bosnia se mostró certera, anotando sus cuatro penaltis y dejando a los Azzurri vagando por el desierto internacional durante otros cuatro años. Es una estadística asombrosa que Italia no haya ganado un partido de eliminatoria del Mundial desde que levantó el trofeo en 2006.
Una generación perdida de aficionados al fútbol
El torneo de 2026 será la tercera edición consecutiva sin las famosas camisetas azules, un escenario impensable para una potencia tradicional.
La estrella del tenis Sinner incluso bromeó sobre la presión de las preguntas durante una entrevista reciente. «Es una locura porque me pasé toda la entrevista y ahora vienen los franceses y me preguntan esto. No, es broma. Me encantaría hacer este intercambio. Muchos jóvenes y niños no han visto el Mundial con Italia», añadió, reforzando su postura de que la alegría colectiva del país sigue siendo una prioridad por encima de los reconocimientos personales.
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Recuperar la identidad perdida de los Azzurri
A pesar del dolor inmediato que supone la eliminación en la repesca, Sinner sigue confiando en que la selección nacional pueda, con el tiempo, volver a encontrar la fórmula que en su día la convirtió en la envidia del mundo. Sin embargo, se mostró realista al reconocer que no hay soluciones milagrosas para un equipo que lleva casi dos décadas pasando apuros en los grandes escenarios.
«Ahora tenemos algo de tiempo para cambiar algunas cosas y, con suerte, volver al lugar que nos merecemos y al que queremos estar. Así que ya veremos. Pero sí, a estas alturas, ya no podemos cambiar nada», afirmó Sinner.