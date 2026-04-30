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¿Cambiará la suerte en la Liga de Campeones y el Balón de Oro para Kylian Mbappé, el «gato negro»? El exinternacional francés Louis Saha cree que el «galáctico» del Real Madrid puede seguir los pasos de Cristiano Ronaldo
Se prevé que Mbappé siga los pasos de Messi y Ronaldo
Desde su irrupción como adolescente prodigio, se dio por hecho que Mbappé sería el mejor jugador del mundo, sobre todo cuando las leyendas Ronaldo y Lionel Messi comenzaran a retirarse.
Sin embargo, ese título se le ha resistido al que es, sin duda, uno de los delanteros más temibles del planeta. Es el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain y, en poco tiempo, ocupará un lugar similar en los registros de la selección francesa.
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El máximo goleador de la historia del PSG aún no ha ganado la Liga de Campeones.
En 2018 ganó un título mundial, marcó un hat-trick en la derrota contra Messi y Argentina en Catar 2022 y se convirtió en «galáctico» al fichar por el Santiago Bernabéu en 2024.
Se esperaba que su llegada al Real Madrid le diera la gloria europea, pero los grandes títulos aún se le resisten en España. Mientras, el PSG ha roto su maleficio en la Liga de Campeones sin su máximo goleador y aspira a revalidar el título en 2026.
Podría parecer que Mbappé está maldito y que el destino le boicotea, pero Saha confía en que su compatriota logrará el reconocimiento y los títulos que su talento merece.
¿Conseguirá Mbappé ganar la Liga de Campeones y el Balón de Oro?
Al preguntarle si Mbappé ganará la Liga de Campeones y el Balón de Oro, el exdelantero francés Saha —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de BetVictor Online Casino— afirmó: «Es una pregunta difícil, porque sin duda él quiere ganar esos trofeos. Sabe que, al ganar la Liga de Campeones, tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro. Sabe que esa es la forma de poner todas sus cualidades ante los mejores ojos para ser juzgado.
«Entiendo que la presión es grande porque ahora ha sido casi una forma muy controvertida de no estar en esas finales. Dejó el club que la ganó y ahora va a un club que se supone que es uno de los favoritos, y no llegan a las finales.
Eso genera dudas personales; parece tener mala racha y quiere rectificarla cuanto antes.
Ojalá el año que viene lo logre y consiga al menos un Balón de Oro, no solo porque es nuestro capitán, sino porque trabaja bajo una presión enorme.
Siempre es bonito ver a alguien triunfar y alcanzar sus metas cuando tiene el potencial. A pesar de las críticas a su estilo, él quiere tenerlo todo.
Todo debe girar en torno a él, y eso distingue a los grandes. Pero si las cosas no salen bien, la crítica es fácil. Si Cristiano no hubiera ganado tantos trofeos a lo largo de los años, habría quedado relegado hace mucho.
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Mbappé se prepara para otra aventura en el Mundial con Francia
Mbappé, de 27 años, aún no está “condenado al fracaso”. En teoría, está en la cima de su carrera: con el Real Madrid ha marcado 85 goles en 100 partidos.
Este verano tendrá otra oportunidad de alcanzar la gloria en el Mundial como capitán de Francia, y un buen resultado en Norteamérica podría acercarlo al codiciado Balón de Oro.