Callum Wilson critica el arbitraje tras un gol anulado contra el Arsenal y señala un patrón llamativo

La polémica del derbi londinense del domingo persiste. Al delantero Wilson le anularon el gol del empate en el descuento tras una larga revisión del VAR. El árbitro Chris Kavanagh, tras revisar el monitor, determinó que el portero David Raya había sido sujetado.

El delantero del West Ham no entiende la decisión y denuncia falta de coherencia: «Analizamos las jugadas de reanudación del Arsenal y pasaba seguido», dijo a Sky Sports. Añade que casi todos los equipos bloquean a los porteros de forma similar en el área, pero casi nunca se pita.