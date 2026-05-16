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Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones del Manchester City vs. West Ham: Khadija Shaw cierra una temporada triunfal en la WSL, pero la lesión de Lauren Hemp preocupa de cara a la final de la FA Cup

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Manchester City Women
K. Shaw
WSL Serie Primavera
West Ham United Women vs Manchester City Women
FEATURES

El Manchester City cerró el sábado la Superliga Femenina con un 4-1 al West Ham, y levantó el título por primera vez en diez años. El título se aseguró hace semanas tras el tropiezo del Arsenal ante el Brighton, así que las ciudadanas celebraron una especie de vuelta de honor en la capital, con una grada visitante abarrotada que disfrutó del doblete de Khadija Shaw.

A los 13 minutos, Jade Rose abrió el marcador, pero el equipo de Andree Jeglertz sufrió: el West Ham, tercero por la cola, peleó y mantuvo el partido igualado. Kinga Szemik realizó excelentes paradas para frustrar a Lauren Hemp, que se retiró cojeando en la primera parte, y a Mary Fowler, mientras que las Hammers también generaban peligro al contragolpe.

Shaw dobló la ventaja del City poco antes de la hora de juego, anotando su vigésimo gol en la WSL tras un centro perfecto de Aoba Fujino, y poco después llegó el 21, al recibir un rebote favorable en el área y definir sin dudar.

El West Ham recortó momentáneamente con gol de Seraina Piubel, y Eartha Cumings, debutante en la portería del City, realizó una gran parada tras un córner que generó caos. Sin embargo, el triunfo nunca peligró y, ya en el 3-1, Laura Coombs, que se retirará al final de la temporada, puso la guinda con un brillante cuarto tanto.

Un desenlace perfecto para una temporada inolvidable, antes de buscar el doblete ante el Brighton en la final de la FA Cup a finales de mes.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde Victoria Road...

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Eartha Cumings (8/10):

    En su debut en la WSL con el City, realizó varias paradas magníficas y, a medida que avanzaba el partido, fue ganando confianza a la hora de atrapar los centros.

    Iman Beney (6/10):

    Recorrió la banda derecha, peleó los duelos y buscó ocasiones, aunque no todas cuajaron.

    Jade Rose (8/10):

    Rompió el empate con un remate certero y defendió de forma brillante durante todo el partido, con un par de intervenciones oportunas.

    Alex Greenwood (7/10):

    Excelente en la posesión y lanzó un córner brillante que dio lugar al gol de Rose antes de ser sustituida en el descanso.

    Leila Ouahabi (7/10):

    Tocó mucho balón y generó ocasiones. Presionó con acierto en campo del West Ham.

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  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Yui Hasegawa (8/10):

    Otra actuación magnífica en el centro del campo, con gran calidad en la posesión y mucha capacidad de cobertura.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    45 minutos intensos: ganó duelos y no falló ningún pase.

    Aoba Fujino (7/10):

    Prometedora en una posición más central, con buenos toques y pases inteligentes que conectaron bien con sus compañeras. También mostró sus habilidades como extremo con una asistencia a Shaw.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mary Fowler (6/10):

    Tuvo mala suerte al no marcar, pero Szemik realizó una excelente parada. Por lo demás, estuvo tranquila y aportó un gran trabajo defensivo.

    Khadija Shaw (8/10):

    Superó la barrera de los 20 goles con dos magníficos remates; podría haber marcado más si no se hubiera adelantado en fuera de juego.

    Lauren Hemp (6/10):

    Aportó dinamismo y pudo marcar antes de retirarse cojeando antes de la media hora.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kerolin (6/10):

    Tuvo algunos momentos destacados, pero le costó entrar en el partido tras sustituir a Hemp a mitad de la primera parte.

    Sydney Lohmann (7/10):

    Aportó energía y algunos pases incisivos tras salir en el descanso.

    Gracie Prior (7/10):

    Se integró bien en la defensa y ganó muchos duelos.

    Laura Coombs (7/10):

    Marcó su último partido en la WSL con un golazo que dio aún más brillo a la victoria.

    Laura Wienroither (N/A):

    Sustituyó a Beney en los últimos 10 minutos.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Aprovechó para dar descanso a algunas jugadoras y hacer cambios tempranos pensando en la final de la FA Cup dentro de dos semanas, decisión acertada. Le dolió ver a Hemp retirarse cojeando.

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