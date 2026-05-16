Calificaciones del Manchester City vs. West Ham: Khadija Shaw cierra una temporada triunfal en la WSL, pero la lesión de Lauren Hemp preocupa de cara a la final de la FA Cup

A los 13 minutos, Jade Rose abrió el marcador, pero el equipo de Andree Jeglertz sufrió: el West Ham, tercero por la cola, peleó y mantuvo el partido igualado. Kinga Szemik realizó excelentes paradas para frustrar a Lauren Hemp, que se retiró cojeando en la primera parte, y a Mary Fowler, mientras que las Hammers también generaban peligro al contragolpe.

Shaw dobló la ventaja del City poco antes de la hora de juego, anotando su vigésimo gol en la WSL tras un centro perfecto de Aoba Fujino, y poco después llegó el 21, al recibir un rebote favorable en el área y definir sin dudar.

El West Ham recortó momentáneamente con gol de Seraina Piubel, y Eartha Cumings, debutante en la portería del City, realizó una gran parada tras un córner que generó caos. Sin embargo, el triunfo nunca peligró y, ya en el 3-1, Laura Coombs, que se retirará al final de la temporada, puso la guinda con un brillante cuarto tanto.

Un desenlace perfecto para una temporada inolvidable, antes de buscar el doblete ante el Brighton en la final de la FA Cup a finales de mes.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde Victoria Road...