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Woodman Isak Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones del Liverpool vs. Crystal Palace: Alexander Isak y Florian Wirtz marcan, Freddie Woodman se convierte en héroe instantáneo en Anfield; sin embargo, la gira de despedida de Mohamed Salah podría haber terminado de forma cruel

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Liverpool
A. Isak
M. Salah
F. Woodman
Premier League
FEATURES
Liverpool vs Crystal Palace

El Liverpool subió al cuarto puesto de la Premier League tras ganar 3-1 al Crystal Palace el sábado. Los goles de Alexander Isak y Andy Robertson en la primera parte pusieron en ventaja a los Reds, y el tercer portero, Freddie Woodman, realizó varias paradas clave que mantuvieron la diferencia, antes de que Florian Wirtz sentenciara el partido en el tiempo de descuento. No obstante, Mohamed Salah se lesionó y podría perderse las últimas semanas de su etapa en el club.

Tras un inicio apagado y las protestas de los aficionados del Liverpool contra la subida del precio de las entradas, los Reds obtuvieron un penalti por falta sobre Salah. El VAR mostró que Brennan Johnson había tocado el balón, no al delantero egipcio. Eso animó al Liverpool e Isak marcó su tercer gol en la Premier al controlar un disparo desviado de Mac Allister, girarse y batir a Dean Henderson.

El Palace respondió y Freddie Woodman realizó dos buenas paradas ante Jean-Philippe Mateta; la segunda originó un contraataque que terminó con un disparo de Robertson que se coló por la esquina inferior.

Antes del descanso, Woodman volvió a salvar a los suyos ante Lacroix. Poco después, Salah se retiró lesionado, quizá definitivamente.

El Palace recortó distancias de forma controvertida cuando Daniel Muñoz remató a puerta vacía tras una lesión de Woodman al detener un disparo de Ismaila Sarr, lo que dio lugar a un final de infarto, en el que el suplente Jorgen Strand Larsen estrelló un balón en el poste. El Liverpool resistió y, ya en el 90’, Wirtz sentenció ante la Kop: el equipo de Arne Slot superó al Villa y mantuvo los ocho puntos sobre el Brighton, sexto, en la lucha por la Champions.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Freddie Woodman (9/10):

    Magnífico debut en la Premier con los Reds para el tercer portero. Realizó excelentes paradas que frustraron a Mateta y Lacroix en la recta final. Nunca se mostró intimidado y protagonizó el momento más polémico al lesionarse al detener un disparo de Sarr, lo que permitió el gol de Muñoz.

    Curtis Jones (7/10):

    Salvo un error que permitió una ocasión a Mateta, brilló como lateral derecho, sobre todo en sus subidas. Un pase profundo asistente a Robertson.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Contención adecuada ante Mateta; evitó errores graves.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Despejó la mayoría de los balones largos de Richards, aunque no pudo seguir a Sarr en la jugada del gol del Palace.

    Andy Robertson (7/10):

    Magnífico remate que podría ser su último gol con el Liverpool. Amenazó por la izquierda y fue sólido en defensa.

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  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Mejoró tras una primera hora discreta y jugó de forma sencilla, lejos de sus mejores partidos esta temporada.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Empezó impreciso en el pase, pero su asistencia desde la esquina inició el ataque del primer gol. Desde ahí ganó confianza, lideró el juego y terminó con dos asistencias.

    Florian Wirtz (6/10):

    Realizó toques y pases inteligentes, sobre todo al contraataque. Aún debe aprender a crear juego sin espacio. Cerró el partido con un bonito remate.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (6/10):

    Tuvo una tarde irregular ante Canvot, pero lo más importante es que superó al defensa del Palace en la jugada previa al primer gol. Su reacción tras lesionarse al inicio del segundo tiempo hizo pensar que podría haber jugado su último partido con el club. Si fuera así, sería una forma desafortunada de cerrar su legendaria carrera en Anfield.

    Alexander Isak (6/10):

    Marcó un gol brillante y, por un momento, pareció que eso le daría un nuevo impulso, pero, por lo demás, estuvo bastante al margen del juego.

    Cody Gakpo (6/10):

    Poco balón en la primera parte, pero inquietó a la defensa del Palace tras el descanso.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Causó pánico en el área del Palace tras sustituir al lesionado Salah.

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Vio una tarjeta amarilla por una falta táctica durante su breve aparición tras sustituir a Isak.

    Joe Gómez (N/A):

    Salió en los últimos minutos para reforzar la defensa.

    Milos Kerkez (N/A):

    Salió por Robertson en los últimos compases.

    Arne Slot (6/10):

    Aún busca el sistema ideal para Isak y Wirtz, pero suma tres triunfos ligueros y la clasificación para la Champions parece asegurada.

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