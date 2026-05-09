Calificaciones del Liverpool vs. Chelsea: Cody Gakpo desapareció, Curtis Jones quedó solo y Arne Slot vuelve a estar en la mira tras un empate decepcionante

Parecía un partido fácil para el Liverpool tras el gol de Gravenberch a los seis minutos y una clara ocasión desperdiciada por Van Dijk poco después. Sin embargo, el Chelsea, liderado por Marc Cucurella, aprovechó la desorganización defensiva y la falta de experiencia de Curtis Jones como lateral derecho. Por ese sector los Blues generaron numerosas ocasiones que exigieron múltiples intervenciones de Giorgi Mamardashvili.

Sin embargo, otra jugada a balón parado expuso a los Reds justo antes del descanso y permitió el empate del Chelsea. Wesley Fofana se abalanzó para rematar un centro raso de Enzo Fernández, mientras Cody Gakpo, despistado, era empujado y veía cómo el balón se colaba en la portería sin que nadie lo tocara.

El descanso llegó en buen momento para los ‘Reds’, aunque tras la reanudación el VAR anuló un tanto de Palmer por fuera de juego de Cucurella.

Después llegaron las ocasiones locales: un cabezazo de Jones anulado por fuera de juego, una parada de Jorgensen a Szoboszlai y un poste del húngaro, más otro de Van Dijk en el final. No hubo más goles y Liverpool, pese a su buena posición para la Champions, ve frustrado su intento de dar un paso decisivo hacia esa meta.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...