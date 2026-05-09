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Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones del Liverpool vs. Chelsea: Cody Gakpo desapareció, Curtis Jones quedó solo y Arne Slot vuelve a estar en la mira tras un empate decepcionante

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Liverpool
C. Gakpo
C. Jones
A. Slot
Premier League
Liverpool vs Chelsea
FEATURES

La carrera del Liverpool hacia la Liga de Campeones sufrió un pequeño tropiezo el sábado, cuando un Chelsea en horas bajas remontó para llevarse un empate a 1-1 y un valioso punto en Anfield. Ryan Gravenberch abrió el marcador con un magnífico disparo en los primeros compases, pero el dominio de los Reds se fue desvaneciendo a partir de ahí, y una defensa permeable permitió a los Blues meterse de nuevo en un partido que los locales dejaron escapar.

Parecía un partido fácil para el Liverpool tras el gol de Gravenberch a los seis minutos y una clara ocasión desperdiciada por Van Dijk poco después. Sin embargo, el Chelsea, liderado por Marc Cucurella, aprovechó la desorganización defensiva y la falta de experiencia de Curtis Jones como lateral derecho. Por ese sector los Blues generaron numerosas ocasiones que exigieron múltiples intervenciones de Giorgi Mamardashvili.

Sin embargo, otra jugada a balón parado expuso a los Reds justo antes del descanso y permitió el empate del Chelsea. Wesley Fofana se abalanzó para rematar un centro raso de Enzo Fernández, mientras Cody Gakpo, despistado, era empujado y veía cómo el balón se colaba en la portería sin que nadie lo tocara.

El descanso llegó en buen momento para los ‘Reds’, aunque tras la reanudación el VAR anuló un tanto de Palmer por fuera de juego de Cucurella.

Después llegaron las ocasiones locales: un cabezazo de Jones anulado por fuera de juego, una parada de Jorgensen a Szoboszlai y un poste del húngaro, más otro de Van Dijk en el final. No hubo más goles y Liverpool, pese a su buena posición para la Champions, ve frustrado su intento de dar un paso decisivo hacia esa meta.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Se mostró ágil y atento fuera de su portería durante todo el partido y realizó varias paradas decisivas en una actuación realmente sólida.

    Curtis Jones (4/10):

    Jugó en una posición poco natural y su mal posicionamiento le pasó factura constantemente; fue un problema para el Liverpool toda la tarde.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    Su bajo nivel amplificó los fallos de Jones.

    Virgil van Dijk (6/10):

    El mejor de un mal grupo en la zaga, pero el listón estaba bajo. Debería haber marcado en una ocasión clara al principio y estuvo aún más cerca cuando estrelló el balón en el larguero al final.

    Milos Kerkez (5/10):

    No fue una actuación mala, pero tampoco tuvo un gran impacto.

    • Anuncios
  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Rompió el empate al inicio con un golazo y lideró el centro del campo.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Realizó algunas entradas importantes, pero en general le costó ganar los duelos.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Tuvo un partido discreto. En la segunda parte mejoró su tiro, obligó a Jorgensen a una gran parada y luego estrelló otro disparo en el poste.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Mejor en la segunda parte tras unos primeros 45 minutos discretos. Apoyó a Jones en defensa y mostró más presencia en ataque, aunque aún insuficiente.

    Cody Gakpo (4/10):

    Le costó entrar en juego y, cuando recibía, mostraba poca confianza. Además, invalidaron su asistencia a Jones por fuera de juego.

    Rio Ngumoha (7/10):

    El más activo del Liverpool: buscó constantemente crear peligro y lo logró. La bronca de Anfield al ser sustituido poco después de la hora lo dice todo.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Alexander Isak (5/10):

    Tuvo unos 30 minutos, pero no llegó a meterse en el partido.

    Joe Gómez (N/A):

    Salió en los últimos 15 minutos para reforzar una defensa que pasaba apuros.

    Federico Chiesa (N/A):

    Otro que entró en los últimos minutos.

    Arne Slot (4/10):

    Tenía varias opciones para el lateral derecho y optó por Jones, superado en repetidas ocasiones. En el descanso hizo un ajuste que aportó más apoyo en ese lado, pero el problema persistió hasta la entrada de Gómez en los últimos compases. La decisión de sustituir a Ngumoha fue impopular, y se entiende.

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