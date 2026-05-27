Calificaciones del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Arrepentido, Thomas Tuchel? Adam Wharton, descartado por Inglaterra, brilló en la final de la Liga de Conferencias, y Oliver Glasner se despidió con un triunfo gracias al gol de Jean-Philippe Mateta

El codiciado centrocampista encadenó pases magníficos y, justo antes del descanso, envió un balón bombeado al área que Tyrick Mitchell logró desviar de cabeza desde cinco metros.

Al inicio del segundo tiempo, Wharton disparó desde lejos; el portero Augusto Batalla despejó el balón hacia Jean-Philippe Mateta, quien lo empujó a la red con la pantorrilla.

El Palace pudo ganar con más comodidad: Yeremy Pino estrelló una falta en los dos postes y luego asistió a Mateta, quien falló el remate.

Aun así, el equipo de Glasner sobrevivió a su falta de puntería ante un Rayo poco incisivo y acabó alzando su primer título europeo, un año después de ganar la FA Cup al Manchester City.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Palace que saltaron al campo en el Red Bull Arena...