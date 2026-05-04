El Forest hizo ocho cambios para la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Aston Villa, lo que dejaba al Chelsea como claro favorito. Sin embargo, los Blues se quedaron 1-0 abajo a los 98 segundos, cuando Taiwo Awoniyi cabeceó al segundo palo un centro de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández estrelló un balón en el poste en la reacción inmediata del Chelsea, pero antes del minuto 15 llegó el 2-0: Malo Gusto derribó a Awoniyi en el área e Igor Jesús transformó el penalti.

Justo antes del descanso, un fuerte choque de cabezas entre Zach Abbott y Jesse Derry provocó un penalti a favor del Chelsea. Tras 12 minutos de atención médica a Derry, debutante en la Premier, Palmer lanzó y Matz Sels detuvo.

Tras el descanso, Awoniyi marcó el cuarto al aprovechar un pase atrás de Gibbs-White.

El VAR anuló un posible gol de Pedro por fuera de juego, y Sels detuvo otro intento de Palmer. El Chelsea rompió su sequía de nueve horas con una magnífica chilena de Pedro en el descuento, pero sigue noveno y ve alejarse la opción de Europa vía liga.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...