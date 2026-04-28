Calificaciones del Bayern vs. PSG: Luis Díaz mantiene viva la semifinal, y Michael Olise y Harry Kane brillan en una noche de gran fútbol

El Bayern empezó fuerte y se adelantó cuando Willian Pacho derribó a Díaz en el área; Kane transformó el penalti. Luego Olise falló el 2-0 tras una doble intervención de Safonov y Marquinhos.

Poco después, el PSG reaccionó: Dembélé falló un mano a mano, pero Kvaratskhelia respondió con un gran disparo desde la izquierda. Joao Neves puso por delante a los locales con un cabezazo en córner, apenas unos segundos después de desviar un centro de Olise al poste.

Olise por fin marcó al recoger un balón en la frontal y soltar un disparo potente que batió a Safonov. Sin embargo, en el descuento de la primera parte Dembélé anotó de penalti tras una mano de Davies, devolviendo la ventaja al PSG.

Tras el descanso el PSG amplió la ventaja con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. Pero el Bayern respondió: Upamecano desvió un libre directo de Kimmich y Díaz, asistido por Kane, marcó el cuarto.

En la recta final Senny Mayulu golpeó el poste y, ya en el descuento, Pacho sacó bajo palos un cabezazo de Kimmich. Todo queda abierto para la vuelta del miércoles en el Allianz Arena.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Parc des Princes...