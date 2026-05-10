Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Arsenal GFXGetty/GOAL
Charles Watts

Traducido por

Calificaciones del Arsenal vs. West Ham: Leandro Trossard decide. El belga marca cuando más contaba y el VAR confirma la victoria que mantiene vivo el título

Player ratings
FEATURES
West Ham vs Arsenal
West Ham
Arsenal
Premier League

El Arsenal dio un gran paso hacia el título de la Premier League al ganar 1-0 en casa del West Ham el domingo, con gol de Leandro Trossard en los últimos minutos. Luego, el VAR anuló el posible empate local en el descuento por una falta sobre David Raya, desatando la indignación de los ‘Hammers’. Parecía que Callum Wilson había sentenciado las aspiraciones de los Gunners con un tanto en el último suspiro, pero, tras una larga revisión, el gol fue anulado por falta sobre David Raya, desatando la indignación de unos Hammers en peligro de descenso.

Los visitantes empezaron bien y crearon varias ocasiones: Trossard remató, detuvieron su disparo y el rebote golpeó el poste. También despejaron un cabezazo de Calafiori en la línea.

La lesión de Ben White frenó a los Gunners: Mikel Arteta lo reemplazó por Martin Zubimendi y trasladó a Declan Rice al lateral derecho. El ajuste no funcionó, y aunque Rice regresó al medio tras el descanso con la entrada de Cristhian Mosquera, el líder nunca recuperó su ímpetu.

Bukayo Saka remató dos veces alto y, en otra acción, el West Ham sacó un balón sobre la línea; mientras que en la otra área Raya realizó una parada a bocajarro a Mateus Fernandes.

Cuando todo apuntaba al empate, Odegaard asistió a Trossard, quien abrió el marcador. Pero el drama no acabó ahí: el gol de Wilson fue anulado tras revisar el VAR, pues Pablo había obstaculizado al portero.

El triunfo mantiene al Arsenal cinco puntos por encima del Manchester City, a dos jornadas del final, y deja al Leeds matemáticamente salvo tras la nueva derrota de los Hammers.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el London Stadium...

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (8/10):

    Realizó una gran parada en vuelo ante un cabezazo de Castellanos al final del primer tiempo y, luego, detuvo a bocajarro un disparo de Fernandes que parecía gol.

    Ben White (s.c.):

    Se retiró lesionado al principio del partido con lo que parecía un problema preocupante en la rodilla. Una verdadera lástima, con la final de la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina.

    William Saliba (7/10):

    Sólido y seguro.

    Gabriel Magalhães (8/10):

    Intervención decisiva en el descuento para mantener la ventaja del Arsenal. Un líder.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Podría haber marcado en la primera parte tras un pase de Trossard, pero su disparo fue bloqueado. También remató de cabeza, despejado bajo palos. Creó peligro, aunque fue sustituido por Mosquera al descanso.

    • Anuncios
  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Pasó a jugar de lateral derecho tras la lesión de White en la primera parte, una decisión que no funcionó del todo bien, por lo que volvió rápidamente al centro del campo tras el descanso.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Pasó al lateral izquierdo tras el descanso, lo que limitó su aportación ofensiva.

    Eberechi Eze (6/10):

    No recibió el balón en zonas de peligro; tocó muchos balones, pero siempre demasiado atrás para dañar al West Ham.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Leandro Trossard (8/10):

    Le detuvieron un cabezazo y, acto seguido, envió otro al poste. Después dio un pase fabuloso que generó una ocasión para Calafiori y, al final, marcó el gol decisivo.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Le costó desmarcarse de Mavropanos y no encontró espacios para estirar la defensa del West Ham.

    Bukayo Saka (5/10):

    No logró meterse en el partido. Envió un par de disparos altos y desviados al comienzo de la segunda parte. Una tarde mediocre.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Martin Zubimendi (4/10):

    Salió a sustituir a White, lesionado, a mitad de la primera parte, pero fue sustituido a mitad de la segunda. No fue una tarde que quiera recordar.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Aportó más equilibrio al Arsenal por la banda derecha tras salir al campo en el descanso.

    Kai Havertz (6/10):

    Ayudó al Arsenal a subir un poco más al campo contrario.

    Martin Odegaard (8/10):

    Asistió el gol de Trossard con una gran jugada.

    Noni Madueke (N/A):

    Sustituyó a Saka en los últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (5/10):

    Su cambio en la primera parte y la decisión de colocar a Rice como lateral derecho desestabilizaron al Arsenal, y pasó el resto del partido intentando corregir su error con más sustituciones.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
West Ham crest
West Ham
WHU
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR