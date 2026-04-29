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Arsenal Leicester ratings GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones del Arsenal femenino vs. Leicester City: ¡Las Gunners marcan SIETE! Frida Maanum y Smilla Holmberg brillan, y el once renovado de Renee Slegers mantiene vivas las esperanzas de título en la WSL tras golear a las Foxes

Player ratings
Arsenal Women
S. Holmberg
F. Maanum
WSL Serie Primavera
Arsenal Women vs Leicester City WFC
FEATURES

El Arsenal, con un equipo renovado, goleó 7-0 al colista Leicester el miércoles y se metió en puestos de Liga de Campeones. Con dos partidos menos, las Gunners son, a falta de confirmación matemática, el único equipo que aún puede alcanzar al líder, el Manchester City.

A principios de mes, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, pagó el precio de rotar demasiado su plantilla y el Brighton eliminó al equipo de la FA Cup. Ahora, con las Gunners a punto de viajar a Francia para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Lyon, con ventaja de 2-1, Slegers volvió a rotar y la apuesta funcionó.

El Arsenal tardó en carburar, algo previsible tras los cinco cambios en el once —Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy y Caitlin Foord— respecto al domingo. Pero, una vez llegó el primer gol, obra de Frida Maanum de cabeza tras centro de Taylor Hinds, todo fue más fácil para las campeonas de Europa.

Dos minutos después, Smilla Holmberg, más adelantada, entró al área y definió con calma para estrenarse como goleadora ‘gunner’. Emily Fox rozó el tercero, pero su disparo golpeó el larguero. Antes del descanso, Stina Blackstenius anotó el tercero de cabeza tras asistencia de Maanum y, acto seguido, aprovechó la confusión defensiva para sentenciar. Primero cabeceó un pase profundo de Maanum y luego aprovechó la confusión defensiva tras un envío largo de McCabe y la veloz incursión de Pelova.

Tras el descanso no aflojaron: Holmberg repitió, y luego Caldentey marcó con un disparo con efecto y Williamson con un cabezazo.

Lo más cerca que estuvo el Leicester de conseguir un gol de consolación fue en los últimos instantes, cuando Daphne van Domselaar se lanzó desesperadamente hacia el peligroso disparo de Noemie Mouchon, que acabó saliendo rozando la escuadra. A siete puntos del líder y con dos partidos por disputar, ya es un hecho que las Foxes tendrán que disputar el partido de play-off de descenso el mes que viene contra el equipo que termine tercero en la WSL 2.

Para las Gunners fue una noche casi perfecta: se metieron en el podio de la WSL y mantienen, aunque remotas, sus opciones de título frente al líder Man City. El único contratiempo fue la lesión de Olivia Smith, quien, tras servir el segundo gol de Holmberg, tuvo que retirarse cojeando. Slegers confía en que no sea grave, pues la canadiense fue clave en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon y podría repetirlo en Francia este fin de semana si se recupera.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en el Emirates Stadium...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Fue casi una espectadora; no falló, pero apenas intervino.

    Emily Fox (7/10):

    A veces imprecisa en la posesión, pero apoyó el ataque con brillantez y tuvo mala suerte al fallar un disparo al poste.

    Laia Codina (6/10):

    Tras varios partidos complicados, en este tuvo poco trabajo y no cometió errores.

    Katie McCabe (8/10):

    Poco exigida en defensa, aprovechó su comodidad para sumarse al ataque y guiar el juego desde atrás.

    Taylor Hinds (8/10):

    Ganó muchos duelos, cubrió bien atrás y aportó en ataque con un magnífico centro para el primer gol.

    • Anuncios
  • Victoria Pelova Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    45 minutos sólidos, aunque sin brillar, en los que movió bien el balón y ayudó al Arsenal a hacerse con el control total del partido.

    Victoria Pelova (7/10):

    En su primera titularidad con el Arsenal este año, aprovechó su oportunidad y dejó huella, especialmente con su papel en el cuarto gol.

    Frida Maanum (9/10):

    Sobresaliente: rompió el empate con un potente cabezazo y sumó dos excelentes asistencias para dar cómoda ventaja a las Gunners.

  • Olivia Smith Arsenal Leicester Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Smilla Holmberg (9/10):

    Destacó en una posición más adelantada. Marcó su primer gol de forma brillante, realizó una gran carrera para anotar el segundo y lanzó un córner magnífico para que Williamson marcara el séptimo en un partido realmente emocionante.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Jugó solo 45 minutos y marcó dos goles brillantes antes de ser sustituida al descanso, mostrando gran confianza.

    Olivia Smith (7/10):

    Generó varias ocasiones, entre ellas el cuarto gol del Arsenal, antes de retirarse cojeando poco después del descanso, lo que preocupa a Slegers pues estaba en un gran momento de forma.

  • Suplentes y entrenador

    Alessia Russo (7/10):

    Aportó algo distinto a Blackstenius en la punta del ataque, ganó muchos duelos y mostró buenos toques. Realizó varios disparos, pero a menudo se topó con una defensora.

    Mariona Caldentey (8/10):

    Sustituyó a Little y dirigió el juego desde la base del centro del campo. Además, marcó el sexto con un precioso disparo con efecto.

    Leah Williamson (8/10):

    Siguió sumando minutos con otra buena actuación y marcó su primer gol en más de un año con un magnífico cabezazo al primer palo tras un córner.

    Caitlin Foord (7/10):

    Muy activa, generó varias ocasiones y obligó a Keane a lucirse.

    Sophie Harwood (N/A):

    La canterana saltó al campo en los últimos minutos para jugar su segundo partido con el club.

    Renee Slegers (8/10):

    Confió en su equipo y el plan funcionó: subió a Holmberg a las bandas y, con los cambios, dio descanso de cara al crucial partido del fin de semana.

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