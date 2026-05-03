Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Aston Villa: ¡Conor Gallagher da la talla! El centrocampista ofreció una lección magistral que sacó a los Spurs de la zona de descenso

Los londinenses del norte dominaron la primera parte ante un Aston Villa que había rotado mucho por la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Nottingham Forest del jueves. Conor Gallagher —que brilló todo el partido— abrió el marcador a los 12 minutos: controló un despeje en la frontal y lanzó un disparo preciso al ángulo inferior.

Cinco minutos después, Emiliano Martínez desvió a un poste un potente disparo lejano de João Palhinha y, poco después, detuvo un remate a bocajarro de Randal Kolo Muani; sin embargo, no pudo evitar el cabezazo de Richarlison que dobló la ventaja visitante en el 25.

El Villa mejoró en la segunda parte, pero ya era tarde. No crearon peligro hasta el 89’, cuando Mings cabeceó alto. Buendía recortó en el 90’, pero solo fue un gol de consolación.

El Tottenham, con dos triunfos seguidos por primera vez este curso, supera al West Ham y se sitúa 18.º, justo cuando Roberto De Zerbi logra enderezar el rumbo a tiempo.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham en Villa Park...