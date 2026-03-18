El Atlético marcó a los seis minutos por medio de Ademola Lookman, antiguo objetivo de fichaje de los Spurs, quien remató a puerta un centro raso de Giuliano Simeone, pero el gol fue anulado rápidamente por fuera de juego.

A la media hora de juego, los Spurs rompieron el empate. Un centro de Mathys Tel tras un rápido saque de banda encontró a Randal Kolo Muani desmarcándose en el segundo palo, y este se elevó para rematar de cabeza a la red.

El Tottenham se creció y estuvo a punto de marcar el segundo poco después, cuando Xavi Simons asistió a Tel, pero su disparo fue desviado por una brillante parada de Juan Musso, que sustituyó al lesionado Jan Oblak. Al filo del descanso, Guglielmo Vicario se vio obligado a realizar una fantástica parada tras un remate de media volea de Simeone que sufrió un rebote traicionero tras golpear en Cristian Romero, y el italiano tuvo que ajustar su cuerpo en pleno vuelo para llegar con fuerza al balón.

El empate se le escapó de nuevo al Tottenham al comienzo de la segunda parte. Los locales protestaron cuando Simons fue derribado por Julián Álvarez en el borde del área del Atlético, pero no se pitó falta y los visitantes lanzaron un contraataque rápido antes de que Álvarez llegara con retraso para enviar un disparo al ángulo superior; el gol fue validado tras consultar el VAR.

Pero Simons tuvo su momento de redención poco después, cuando volvió a poner al Tottenham por delante. Los Spurs recuperaron la posesión en la parte alta del campo, y Archie Gray cedió el balón a Simons para que este marcara con un disparo con efecto desde el borde del área.

Cualquier esperanza residual de remontada en los últimos minutos se esfumó definitivamente a quince minutos del final, cuando el Atlético marcó de córner: David Hancko se coló por delante de Pape Matar Sarr en el primer palo para empatar. Sin embargo, en el último minuto, los Spurs recibieron un penalti tras una entrada de José María Giménez sobre Simons, y el número 7 del Tottenham se encargó de transformarlo para asegurar que los locales ganaran al menos el partido de vuelta.

Otros aspectos positivos para el Tottenham son que ha ampliado a 25 partidos su racha invicta en casa en competiciones europeas y que, en sus dos últimos encuentros, contra el Liverpool y el Atlético, ha demostrado que no es un equipo que deba luchar por evitar el descenso en la Premier League; ahora, toda la atención se centra en el duelo del domingo contra su rival, el Nottingham Forest.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs desde el Tottenham Hotspur Stadium...