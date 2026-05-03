Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Espanyol: Vinicius Jr. mantiene vivos a los blancos... ¡por ahora! Su doblete retrasa la celebración del título de La Liga del Barcelona

El partido comenzó equilibrado. El Espanyol, sin victorias en 2026, buscó romper su racha y generó dos ocasiones que no acabó en gol. El Madrid respondió: Vini Jr., muy activo, golpeó un balón al poste tras una jugada de Trent Alexander-Arnold. La primera parte tuvo pocas ocasiones y poco ritmo.

Tras el descanso salieron con más convicción y, a los 10 minutos, Vinicius recortó con la derecha, superó a dos defensas y marcó por el primer palo. El segundo fue aún mejor: tacón de Bellingham y el brasileño lo colocó en la escuadra.

Gonzalo García, que entró desde el banquillo, disparó fuera, y Bellingham vio cómo le detenían un buen chut. El Madrid mereció el tercero. La victoria alivia, pero si no ganan el domingo en el Clásico podrían perder el título. Un desenlace difícil de asimilar.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el estadio RCDE...