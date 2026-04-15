Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Bayern Múnich: Eduardo Camavinga, ¿qué haces? Una tarjeta roja absurda elimina las esperanzas blancas en la Champions tras una caótica derrota en la vuelta

El Madrid soñó al inicio: Neuer regaló un pase a Güler, que marcó a puerta vacía desde 30 metros. El Bayern respondió con un centro de Kimmich que Pavlovic cabeceó tras empujar a Lunin.

Pero el Madrid mostró su clase en la Champions: a los 30 minutos Güler lanzó un libre directo que rozó la mano de Neuer y se coló en la escuadra. Entonces llegó el caos: el Bayern vio cómo le anulaban dos penaltis claros. Harry Kane respondió con un tanto de cerca y, poco después, Kylian Mbappé igualó de nuevo tras un contraataque. Entre medias, Vincent Kompany vio la amarilla y se perderá el próximo encuentro.

En la segunda parte el Madrid se replegó y buscó el contraataque. Las ocasiones claras fueron escasas. Un momento de estupidez desequilibró el partido: Camavinga, ya amonestado, recogió el balón y retrasó un tiro libre del Bayern. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla. El Bayern aprovechó la superioridad y sentenció: Díaz recortó hacia adentro y cruzó al segundo palo. Luego Michael Olise marcó el cuarto. El Madrid se lamentó por su falta de disciplina y por una temporada que, probablemente, acabará sin títulos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Allianz Arena...