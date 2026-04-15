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Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Bayern Múnich: Eduardo Camavinga, ¿qué haces? Una tarjeta roja absurda elimina las esperanzas blancas en la Champions tras una caótica derrota en la vuelta

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Real Madrid
FEATURES
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
E. Camavinga
A. Guler
K. Mbappe

Un momento de locura de Eduardo Camavinga acabó con las esperanzas de remontada del Real Madrid, que cayó por un marcador global de 6-4 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El francés vio una tarjeta roja en los últimos minutos, lo que desequilibró un partido muy reñido. El Bayern aprovechó la ocasión para marcar dos goles en los últimos compases, y los blancos se quedaron fuera tras una eliminatoria caótica.

El Madrid soñó al inicio: Neuer regaló un pase a Güler, que marcó a puerta vacía desde 30 metros. El Bayern respondió con un centro de Kimmich que Pavlovic cabeceó tras empujar a Lunin.

Pero el Madrid mostró su clase en la Champions: a los 30 minutos Güler lanzó un libre directo que rozó la mano de Neuer y se coló en la escuadra. Entonces llegó el caos: el Bayern vio cómo le anulaban dos penaltis claros. Harry Kane respondió con un tanto de cerca y, poco después, Kylian Mbappé igualó de nuevo tras un contraataque. Entre medias, Vincent Kompany vio la amarilla y se perderá el próximo encuentro.

En la segunda parte el Madrid se replegó y buscó el contraataque. Las ocasiones claras fueron escasas. Un momento de estupidez desequilibró el partido: Camavinga, ya amonestado, recogió el balón y retrasó un tiro libre del Bayern. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla. El Bayern aprovechó la superioridad y sentenció: Díaz recortó hacia adentro y cruzó al segundo palo. Luego Michael Olise marcó el cuarto. El Madrid se lamentó por su falta de disciplina y por una temporada que, probablemente, acabará sin títulos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Allianz Arena...

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (5/10):

    Un error le regaló el primer gol al Bayern, aunque no pudo hacer nada para evitar los otros tres.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Hizo cosas absurdas con el balón y mostró vulnerabilidad en defensa.

    Eder Militao (6/10):

    Perdió de vista a Kane en el segundo gol del Bayern. Por lo demás, ganó duelos y distribuyó bien el juego.

    Antonio Rüdiger (5/10):

    El cuarteto ofensivo del Bayern lo sacó de su posición. Además, podría haber marcado mejor a Pavlovic en el primer gol bávaro.

    Ferland Mendy (6/10):

    Mantuvo a raya a Olise y aportó profundidad ofensiva hasta que se quedó sin fuerzas.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Centro del campo

    Arda Güler (7/10):

    Marcó su primer gol de forma magnífica. El segundo fue aún mejor. Creó numerosas ocasiones.

    Federico Valverde (6/10):

    Buen partido en ambos lados del campo, y se aseguró de que hubiera una auténtica batalla en el centro del campo.

    Jude Bellingham (8/10):

    Impresionante de box-to-box: recuperó balones, atacó y distribuyó bien el juego.

    Brahim Díaz (6/10):

    Se dejó la piel, creó un par de ocasiones y fue sustituido a la hora de juego. Lo hizo bastante bien.


  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Muy peligroso al contraataque. Marcó un gol y puso a prueba a Neuer en varias ocasiones. Habría dado una asistencia si hubiera asistido a Vinícius una o dos veces.

    Vinicius Jr (6/10):

    Hizo un pase precioso para asistir el gol de Mbappé. Le dio al larguero justo antes del descanso. En la segunda parte no le salió nada bien.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Eduardo Camavinga (3/10):

    Jugó bien dos minutos, pero luego recibió una tarjeta roja absurda que le costó el empate a su equipo.

    Thiago Pitarch (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Álvaro Arbeloa (5/10):

    Se lo tomó con calma y eligió a su mejor once. Poco pudo hacer; solo le fallaron algunos momentos concretos. ¿Podrá mantener este puesto ahora?

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