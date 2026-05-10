Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Barcelona: un insulso Vinicius Jr. no logra la remontada y los blancos pierden el título de La Liga en el Clásico

El Madrid empezó perdido y, pese a algún destello con el balón, el Barça dominó. Merecidamente llegó el 1-0. Antonio Rüdiger derribó a Ferran Torres al borde del área y Marcus Rashford lanzó la falta a la escuadra. Poco después, Dani Olmo cedió a Torres, que remató fuerte para hacer el 2-0 antes del minuto 20.

El Madrid tuvo sus rachas y amenazó al contraataque, pero apenas creó peligro real. Pasó largos tramos persiguiendo sombras, mientras el dúo Pedri-Gavi controlaba el centro del campo y los locales silenciaban a Vinicius.

En la segunda parte, Bellingham marcó, pero el línea levantó el banderín por fuera de juego. Joan García no hizo ni una parada. Hay que reconocerles algo de garra tras una semana desastrosa. En definitiva, un partido flojo ante un rival superior. Para colmo, vieron cómo su gran rival celebraba el título ante sus narices.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Camp Nou...