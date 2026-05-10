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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs. Barcelona: un insulso Vinicius Jr. no logra la remontada y los blancos pierden el título de La Liga en el Clásico

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Real Madrid
Vinicius Junior
Barcelona
Primera División
FEATURES
Barcelona vs Real Madrid

Vinicius Jr. desapareció y el Real Madrid, pese a su esfuerzo, cayó 2-0 ante el Barcelona, que celebró el título liguero. Los blancos, superados en todo momento, no se repusieron del gol inicial y evidenciaron la diferencia de calidad entre ambos equipos.

El Madrid empezó perdido y, pese a algún destello con el balón, el Barça dominó. Merecidamente llegó el 1-0. Antonio Rüdiger derribó a Ferran Torres al borde del área y Marcus Rashford lanzó la falta a la escuadra. Poco después, Dani Olmo cedió a Torres, que remató fuerte para hacer el 2-0 antes del minuto 20.

El Madrid tuvo sus rachas y amenazó al contraataque, pero apenas creó peligro real. Pasó largos tramos persiguiendo sombras, mientras el dúo Pedri-Gavi controlaba el centro del campo y los locales silenciaban a Vinicius.

En la segunda parte, Bellingham marcó, pero el línea levantó el banderín por fuera de juego. Joan García no hizo ni una parada. Hay que reconocerles algo de garra tras una semana desastrosa. En definitiva, un partido flojo ante un rival superior. Para colmo, vieron cómo su gran rival celebraba el título ante sus narices.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Camp Nou...

  • Trent Alexander ArnoldGetty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    No pudo detener el tiro libre de Rashford ni el gol de Torres, pero realizó buenas paradas. Falló en algunos pases.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Eficaz en el uno contra uno, aunque distraído con los balones largos. Pases correctos.

    Raúl Asencio (5/10):

    Fermín lo sacó de posición en el segundo gol del Barça; algo caótico atrás.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Poco exigido, aunque realizó un par de despejes.

    Fran García (7/10):

    Mantuvo un duelo entretenido con Rashford; mejoró cuando el inglés salió.

    • Anuncios
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026Getty

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Actuación sólida pese a la polémica de la semana, aunque no siguió el ritmo del centro del campo del Barça.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Entró con fuerza en las entradas, no dejó de correr, pero aportó poco en ataque.

    Brahim Díaz (4/10):

    Realizó muchas carreras decididas, pero algunas de sus decisiones fueron lamentables.

    Jude Bellingham (7/10):

    Realizó muchas incursiones inteligentes hacia delante. Marcó un gol, pero fue anulado por fuera de juego. El único que destacó.

  • Vinicius JrGetty

    Ataque

    Gonzalo García (5/10):

    Poco participativo, aunque mostró buen trabajo de pies y persiguió varios balones perdidos.

    Vinicius Jr (5/10):

    Muy discreto para lo que nos tiene acostumbrados. Corrió mucho, pero nunca tuvo una ocasión clara de gol.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Thiago Pitarch (5/10):

    Persiguió sombras durante 20 minutos.

    César Palacios (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Entró en los últimos minutos y no pudo marcar la diferencia.

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Triste forma de perder el título; el Madrid luchó, pero no bastó. A por la próxima temporada, aunque quizá él no esté en el banquillo.

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