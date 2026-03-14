Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Elche: ¡Dean Huijsen lo hace todo! El defensa destaca en ambos extremos del campo, mientras que Federico Valverde y Arda Güler marcan goles espectaculares y el equipo de Álvaro Arbeloa sigue pisándole los talones al Barcelona

Como era de esperar, el Madrid se topó con un Elche muy aguerrido que se limitó a replegarse. Los blancos concedieron a su rival una gran cantidad de posesión en la primera parte, ya que el entrenador Álvaro Arbeloa esperaba crear más espacios al contraataque.

A Brahim Díaz le anularon un penalti tras ser derribado en el borde del área, un momento que despertó algo de emoción en un partido que corría el riesgo de convertirse en un encuentro aburrido en la capital española.

Eso fue hasta que Antonio Rüdiger tomó las riendas del partido. A pocos minutos del descanso, un tiro libre del Madrid fue despejado hacia un área repleta de jugadores. El balón le cayó al defensa alemán, quien conectó una bonita volea que se coló en el fondo de la red para dar la ventaja a su equipo.

El Madrid no se detuvo ahí. Con el Elche ahora lanzándose al ataque en busca del empate, Federico Valverde —recién salido de su heroica tripleta contra el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles— conectó otro magnífico disparo que se coló por la escuadra, colocando a su equipo en una posición muy cómoda al llegar al descanso.

El 3-0 debería haber llegado a los pocos segundos de la reanudación. Díaz volvió a crear peligro, persiguió un balón suelto, se deshizo de su marcador y se lanzó hacia la portería. Pero el jugador del Madrid envió su disparo por encima del larguero, para frustración de Vinicius Junior, que había recorrido todo el campo a toda velocidad para apoyarle.

Dean Huijsen acabó marcando el tercero para sentenciar definitivamente el partido. Tras entrar en el área en una jugada a balón parado, el exjugador del Bournemouth se mantuvo en el último tercio del campo y remató un precioso centro de Daniel Yáñez para sellar los tres puntos.

Arda Güler puso la guinda a una gran noche para el Madrid, al ver que el portero estaba adelantado a pocos segundos del final y marcar desde su propio campo, borrando cualquier decepción de los jugadores tras el gol de consolación de los visitantes en los últimos minutos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid del Santiago Bernabéu...