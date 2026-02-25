Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Benfica: ¡Vinicius Jr. está que se sale! El brillante brasileño tiene la última palabra cuando el equipo de Álvaro Arbeloa deja fuera de la Champions League al gigante portugués

Vinicius Jr. bailó y el Real Madrid remontó un temprano gol en contra para eliminar al Benfica en la ronda de play-off de la Liga de Campeones por 2-1. Los blancos se vieron por detrás en el marcador al principio, pero los goles de Aurelien Tchouameni y Vinicius les dieron una cómoda ventaja y sellaron una victoria global por 3-1. Hubo algunos momentos de incertidumbre, pero, por lo demás, el Madrid hizo merecedor del resultado.

El Benfica fue el equipo más eficaz en los primeros compases y se mostró muy peligroso en los contraataques. Rafa Silva les dio una merecida ventaja de 1-0 a los 15 minutos, cuando remató a bocajarro tras una buena parada de Thibaut Courtois. 

Pero el Madrid respondió casi de inmediato, con un disparo de Aurelien Tchouameni al segundo palo tras un buen pase atrás de Federico Valverde. Los blancos creyeron tener el segundo cuando Arda Guler empujó el balón al fondo de la red, pero el VAR determinó que había habido fuera de juego en la jugada previa. Sin embargo, los visitantes se mantuvieron en el partido y obligaron a Courtois a intervenir en dos ocasiones antes del descanso.

Y el equipo local tomó el control en la segunda parte. Las oportunidades del Benfica fueron escasas, mientras que el Madrid creó peligro en transición. Consiguieron un segundo gol merecido, con Vinicius Jr. corriendo hacia la portería antes de rematar con sangre fría y bailar junto al banderín de córner. Al final, la imagen más representativa de la noche fue la de Vinicius bailando ante un público que aplaudía. 

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Realizó las paradas habituales. Quizás podría haberlo hecho un poco mejor en el gol del Benfica. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Tuvo algunos momentos flojos en defensa. Sin embargo, movió bien el balón. 

    Raúl Asencio (5/10):

    Casi marca en propia puerta en la jugada previa al primer gol del Benfica. Fue sustituido por lo que parecía una grave lesión en el cuello. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Controló bien el espacio y realizó algunas intervenciones importantes. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Desempeñó con aplomo su habitual papel de apoyo a Vinicius. Mantuvo el orden cuando tenía el balón. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (7/10):

    Consiguió una asistencia con un bonito recorte, la segunda en otros tantos partidos. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Marcó un golazo con un precioso disparo desde la frontal del área. Controló el ritmo del partido en el centro del campo. 

    Arda Guler (6/10):

    Creyó haber marcado, pero el gol fue anulado. Por lo demás, se mostró sereno, aunque podría haber aportado un poco más de fuerza en el centro del campo.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Jugó muy bien por la izquierda. Ganó sus entradas y movió el balón hacia adelante con eficacia.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Gonzalo García (6/10):

    Realizó mucho trabajo sin balón, pero no participó demasiado en el juego. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Corrió sin descanso hacia su rival y tuvo un par de buenas ocasiones de gol. Sentence el empate con un remate realmente precioso. 

  • Franco MastantuonoGetty

    Sustitutos y entrenador

    David Alaba (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    César Palacios (N/A):

    No tuvo tiempo de destacar. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Una buena salida para el chico de la cantera. 

    Francisco García (N/A):

    Entró tarde para reforzar la defensa.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Alineó prácticamente su once más fuerte en ausencia de Kylian Mbappé. Consiguió una merecida victoria, pero aún así puede que sienta que el Madrid tiene que mejorar a medida que avanza la competición. 

0