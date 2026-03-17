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Vinicius Jr Real Madrid HICGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Manchester City: Vinicius Jr. se redime tras fallar el penalti en el partido de ida, mientras que Thibaut Courtois vuelve a brillar para sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones

Vinicius Jr. recuperó su mejor forma en el momento oportuno para el Real Madrid, al marcar dos goles que permitieron a los blancos imponerse al Manchester City y asegurarse una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Madrid llegó a Inglaterra con una ventaja de 3-0 tras el partido de ida y se aseguró de que no hubiera «remontada» en el Etihad Stadium, imponiéndose por 2-1 en un encuentro bastante frenético.

Después de que Fede Valverde fallara una ocasión clarísima de ampliar el hat-trick que marcó la semana pasada en el primer minuto, el City tomó la iniciativa. Sin embargo, Thibaut Courtois estuvo a la altura ante los disparos de Rayan Cherki y Rodri. 

El Madrid acabó adelantándose en el marcador, pero en circunstancias polémicas. Vinicius estrelló el balón en el poste antes de que le volvieran a pasar el balón para que lo intentara de nuevo, pero Bernardo Silva desvió el balón sobre la línea de gol. En un primer momento se señaló fuera de juego, pero tras la intervención del VAR y al mostrar las repeticiones que Bernardo había bloqueado el disparo con el brazo, el capitán del City fue expulsado. Al Madrid le fue concedido un penalti, que Vinicius —que había fallado desde el punto de penalti la semana pasada— transformó. 

Posteriormente, Vinicius desperdició dos grandes ocasiones para sentenciar la eliminatoria, pero el City supo reaccionar. Erling Haaland obligó a Courtois a realizar su mejor parada de la noche, mientras que Rodri disparó por encima del larguero en una ocasión clara, antes de que finalmente lograran el empate cuando un rebote de Trent Alexander-Arnold le cayó a Haaland, que remató a la red.

Ambos equipos siguieron creando ocasiones en la segunda parte, y al City le anularon dos goles por fuera de juego. En el otro extremo del campo, el Madrid pudo haber recibido un penalti tras un derribo de Kylian Mbappé en el área, mientras que a Vinicius le anularon un gol. Sin embargo, el brasileño no se dio por vencido en el tiempo de descuento y, con gran habilidad, desvió un centro de Aurelien Tchouameni para batir a Gigi Donnarumma.

GOAL puntúa a los jugadores del Madrid en el Etihad...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Realizó algunas paradas absolutamente espectaculares para mantener a raya al City en los primeros compases. Fue sustituido en el descanso por lesión. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Sin querer, asistió a Haaland y le costó bastante contra Doku, pero su distribución fue excelente. 

    Antonio Rüdiger (7/10):

    Tuvo otro duelo sólido con Haaland en el que prácticamente no le concedió nada. 

    Dean Huijsen (8/10):

    Realizó un par de intervenciones vitales en la primera parte y mantuvo el balón en movimiento. Una de sus mejores actuaciones de la temporada. 

    Fran García (7/10):

    Demostró una gran disciplina posicional para garantizar la solidez defensiva del Madrid. Ha impresionado bajo las órdenes de Arbeloa. 

    • Anuncios
  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (7/10):

    Corrió como si tuviera tres pulmones, aunque debería haber aprovechado una ocasión al principio del partido. Trabajó mucho en defensa, pero le faltó un poco de calidad en ataque.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Un poco menos sereno que en las últimas semanas. Estuvo dispuesto a luchar, pero el partido se le escapó por momentos.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Ganó sus entradas y dio una asistencia magnífica. Se asentó muy bien tras un comienzo lento. 

    Arda Güler (8/10):

    Llevó el balón hacia delante con eficacia y encontró a Vinicius cuando este se coló por la espalda. Siguió con su magnífica actuación del fin de semana pasado. 

  • Vinicius Jr Real MadridGetty

    Ataque

    Brahim Díaz (6/10):

    Creó un par de ocasiones, pero por lo demás fue ineficaz. No está en su mejor momento, aunque haya estado jugando con regularidad. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Se internó sin descanso por la banda, transformó un penalti y anotó un contundente segundo gol. Falló alguna ocasión, pero su impacto fue enorme durante toda la noche. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Andriy Lunin (7/10):

    Sustituyó al lesionado Courtois. Hizo una parada bastante buena casi de inmediato. 

    Kylian Mbappé (7/10):

    Sorprendió que saliera desde el banquillo, y le deberían haber pitado un penalti. Creó peligro con su velocidad. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Manuel Ángel (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Alexander-Arnold se quedó sin fuerzas al final.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Su segunda mejor noche como entrenador del Real Madrid, después de la de la semana pasada. Los blancos se mostraron serenos en los momentos clave y marcaron goles oportunos. ¿Vuelve la Champions League para los 15 veces campeones?

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