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Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Girona: ¿Se acabó la lucha por el título de La Liga? Kylian Mbappé desapareció en el peor momento y los blancos le dieron al Barcelona una gran ventaja

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Real Madrid
K. Mbappe
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Real Madrid vs Girona
Girona
Primera División

Kylian Mbappé tuvo una mala noche y el Real Madrid solo empató 1-1 con el Girona, un resultado que puede acabar con sus esperanzas de Liga. El gol de Federico Valverde en la segunda parte lo igualó Thomas Lemar. Si el Barcelona gana el sábado, los blancos quedarán a nueve puntos con siete jornadas por jugarse.

El Madrid dominó gran parte de la primera parte. Álvaro Arbeloa realizó cambios en la defensa, pero mantuvo a sus hombres clave en ataque, y estos crearon numerosas ocasiones. Vinicius Junior estuvo a punto de marcar en varias ocasiones, pero Paulo Gazzaniga lo impidió. Mbappé, por su parte, estuvo irregular y falló ante la portería. El Girona tuvo sus oportunidades al contraataque, pero un par de buenas paradas del portero suplente Andriy Lunin mantuvieron a raya al rival. 

Un error de Gazzaniga permitió a Valverde abrir el marcador poco después del descanso. El Girona reaccionó y, a la hora de juego, Lemar igualó con un disparo desde el borde del área ante el que Lunin nada pudo hacer.

Los blancos reaccionaron con cambios, pero el Girona mantuvo el empate. Mbappé tuvo la última, pero disparó al portero en una noche decepcionante. Ahora necesitan un milagro para alcanzar al Barcelona. 

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...

  • Dani Carvajal Getty

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (6/10):

    Realizó algunas paradas limpias. No pudo hacer nada ante el disparo de Lemar.

    Dani Carvajal (6/10):

    Partido irregular: aportó peligro en ataque en momentos puntuales, aunque su labor fue sobre todo defensiva. Hoy es la segunda opción. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Nunca pareció tener problemas y se desenvolvió bastante bien.

    Éder Militão (7/10):

    Una hora sólida en su primera titularidad desde diciembre. Se merece más y es un jugador en el que hay que apostar. 

    Fran García (6/10):

    Mantuvo la amplitud por la izquierda y realizó un buen trabajo en la cobertura defensiva.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Centro del campo

    Federico Valverde (8/10):

    Otra actuación en la que demostró ser un todoterreno. Subió y bajó por la banda derecha y marcó un gol. Demostró su calidad durante toda la noche. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Mal inicio, luego se enchufó y terminó dominando el centro del campo. Sustituido a la hora, quizá con la mente en la Champions. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Dominó el centro del campo durante unos 20 minutos, pero luego se desentonó. No presionó a Lemar en el empate del Girona.

    Brahim Díaz (6/10):

    Asistió a Valverde y trabajó mucho, pero su rendimiento bajó por la izquierda.

  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Kylian Mbappé (5/10):

    Actuación irregular: falló varias ocasiones y no mostró su habitual calidad ante la portería. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Enfrentó a su marcador, generó ocasiones y remató tres veces a puerta. Mala suerte al no marcar.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Dean Huijsen (6/10):

    Patas para Militão. Supuso una amenaza aérea. 

    Arda Güler (6/10):

    Se esperaba que desbloqueara el partido, pero no tuvo un momento decisivo. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Aparición tardía. 

    Aurelien Tchouameni (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. Sorprende que no fuera titular, pues está sancionado para el partido contra el Bayern. 

    Gonzalo García (N/A):

    Sin tiempo para dejar huella

    Álvaro Arbeloa (3/10):

    Cambió algo, quizá pensando ya en el vital partido de Champions del miércoles; mejor habría sido centrarse en el encuentro del viernes, pues este empate puede ser desastroso. 

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