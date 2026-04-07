Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Bayern de Múnich: Vinicius Jr. decepciona y Álvaro Carreras vive una pesadilla, mientras que las controvertidas decisiones de Álvaro Arbeloa no dan resultado en la derrota de la Liga de Campeones

La estrategia de los blancos de replegarse y golpear al Bayern al contraataque quedó clara desde el principio, pero eso los dejó expuestos a oleadas sucesivas de presión del Bayern; Dayot Upamecano debería haber marcado al principio del partido tras un pase atrás de Harry Kane, pero el defensa central falló a bocajarro.

El Madrid tuvo sus ocasiones al contraataque, y tanto Vinicius como Mbappé obligaron a Manuel Neuer a realizar buenas paradas a medida que avanzaba la primera parte. Sin embargo, fue el Bayern quien se adelantó en el marcador, cuando Kane asistió a Serge Gnabry, quien a su vez habilitó a Luis Díaz por detrás de la defensa para que este rematara a puerta vacía justo antes del descanso.

Duplicaron su ventaja justo después del descanso, esta vez con Michael Olise —que estuvo excelente toda la noche— cediendo el balón a Kane, quien remató a puerta desde 25 metros.

El Madrid empezó a tomar impulso poco después, con Vinicius y Mbappé lanzándose al ataque una y otra vez, mientras el suplente Jude Bellingham se incorporaba desde atrás. Su gol, cuando llegó, fue merecido. Alexander-Arnold envió un centro en ángulo a Mbappé, quien empujó el balón al fondo de la red. A partir de ahí, Vinicius y Mbappé pudieron haber marcado otro par cada uno, mientras que Díaz y Olise fallaron sus ocasiones para el Bayern. Al final, el 2-1, de alguna manera, tras un partido agotador, pareció un resultado justo.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...