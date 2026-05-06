Calificaciones de los jugadores del PSG vs Bayern Múnich: ¡Se repite la final de la Liga de Campeones! Khvicha Kvaratskhelia arrasa y Ousmane Dembélé cumple para sellar el pase a Budapest

El PSG se adelantó en el minuto 3 con un gol de Dembélé tras una jugada de Kvaratskhelia por la izquierda, y luego se dedicó a defender.

El Bayern lo intentó todo ante el vigente campeón, pero solo rompió la defensa liderada por Marquinhos en el descuento, cuando Harry Kane remató a puerta tras un pase de Alphonso Davies.

GOAL valora a todos los jugadores del PSG que participaron en el partido, en el que el equipo de Luis Enrique se clasificó para la final contra el Arsenal en Budapest, donde buscará su segunda Copa de Europa un año después de la primera.



