Un despeje de Marquinhos rebotó en Kai Havertz, que se fue solo y batió a Safonov por el primer palo.

El PSG dominó la posesión, pero le costó crear peligro. Al final de la primera parte, Fabián Ruiz cabeceó alto y, poco después, David Raya desvió un disparo cruzado del español. En la otra área, Marquinhos bloqueó a tiempo para evitar el 2-0 de Havertz.

Tras el descanso el gigante francés siguió dominando y empató cuando Mosquera derribó a Kvaratskhelia en el área; Dembélé engañó a Raya desde el punto de penalti.

Después, Kvaratskhelia superó a Saliba, pero Lewis-Skelly y el poste evitaron su gol; luego Barcola remató solo y Raya lo detuvo.

Vitinha y Barcola remataron fuera en los últimos minutos y el partido se fue a la prórroga, donde no hubo ocasiones claras.

Eberechi Eze falló el primero, aunque Raya detuvo el tiro de Mendes. Finalmente, Gabriel Magalhães lanzó alto el último penal de los Gunners y desató la locura del PSG.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG desde el Puskas Arena...