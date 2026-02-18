Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Newcastle contra el Qarabag: ¡Anthony Gordon, el gran protagonista! La estrella inglesa marca CUATRO goles y continúa su idilio con la Liga de Campeones, mientras los Magpies golean al modesto equipo rival y se aseguran prácticamente el pase a octavos de final

El Newcastle prácticamente aseguró su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a los cuatro goles marcados por Anthony Gordon en la primera parte, en una contundente victoria por 6-1 sobre el Qarabag en el partido de ida de la ronda de play-off disputado el miércoles. Los Magpies arrasaron desde el primer minuto en Bakú, y podrían incluso pensar que deberían haber ganado por un margen mayor, dadas las ocasiones que crearon durante la noche.

Gordon adelantó al Newcastle a los tres minutos de juego al recibir un pase en profundidad de Dan Burn y enviar el balón al fondo de la red con un disparo raso. Poco después, el marcador se puso 2-0 a favor de los locales gracias a un remate de cabeza de Malick Thiaw, que se elevó por encima de todos en el segundo palo para empujar a la red un centro de Kieran Trippier.

El portero del Qarabag, Mateusz Kochalski, se lució al detener dos ocasiones de Gordon y otra de Harvey Barnes, pero no pudo hacer nada ante el penalti de Gordon que supuso el 3-0, tras ser sancionado con una mano un disparo de Barnes que iba directo a la portería.

Gordon completó su hat-trick segundos después, cuando un error defensivo le permitió regatear al portero y marcar a puerta vacía. Antes del descanso, Gordon volvió a marcar de penalti tras una falta de Kochalski, sumando así su décimo gol en la Liga de Campeones esta temporada.

El Qarabag recortó distancias al comienzo de la segunda parte, cuando un disparo en ángulo de Elvin Jafarguliyev superó a Nick Pope y parecía que iba a marcar de nuevo, pero el suplente Jacob Murphy acabó con cualquier esperanza de remontada cuando su disparo desde 20 metros entró tras un rebote.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en el estadio Tofiq Bahramov...

    Portero y defensa

    Nick Pope (5/10):

    Espectador durante la mayor parte del partido, estará molesto por cómo le superó el disparo de Jafarguliyev, dado lo cerca que estaba de él el lateral.

    Kieran Trippier (7/10):

    Magnífico centro para el gol de Thiaw, ya que causó problemas con sus lanzamientos a balón parado. Sólido en defensa.

    Malick Thiaw (7/10):

    Su excelente remate de cabeza puso el 2-0 en el marcador y se mostró sólido en el centro de la defensa de los Magpies.

    Dan Burn (7/10):

    Marcó la pauta sacando a relucir su lado más Beckenbauer al regatear desde la defensa y asistir a Gordon para el primer gol. Se mantuvo firme a partir de entonces, aunque quizá debería haber marcado con un par de remates de cabeza a puerta vacía en cada mitad.

    Lewis Hall (7/10):

    Apoyó bien a Barnes cuando el Newcastle atacaba, al tiempo que frustraba varias incursiones del Qarabag en defensa.

    Centro del campo

    Sandro Tonali (8/10):

    Presionó sin descanso y coordinó todo el juego en el centro del campo. Una clase aparte.

    Joe Willock (6/10):

    Trabajó sin descanso, pero le faltó calidad para crear algo destacable en el último tercio del campo.

    Nick Woltemade (7/10):

    Jugó en una posición más retrasada y mantuvo bien el balón en espacios reducidos. Un poco torpe a la hora de recuperar el balón, pero jugar como número 10 es un experimento que vale la pena seguir probando.

    Ataque

    Anthony Elanga (7/10):

    Causó problemas con su velocidad y regates directos, combinándose bien con Gordon antes de ser sustituido a mitad de la segunda parte.

    Anthony Gordon (10/10):

    El Qarabag no pudo con él. Marcó cuatro goles con gran precisión, ¡aunque podría haber marcado seis!, y causó pánico en la defensa local con su presión. ¡Le encanta la Champions League!

    Harvey Barnes (7/10):

    Resultó esquivo durante gran parte de la primera parte y pensará que debería haber marcado, dadas las oportunidades que tuvo.

    Sustitutos y entrenador

    Jacob Ramsey (6/10):

    Sustituyó a Willock y realizó un buen trabajo en el centro del campo.

    Jacob Murphy (7/10):

    Marcó su primer gol en la Champions League tras un rebote y luego ocupó el lateral derecho cuando Trippier fue sustituido.

    Will Osula (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras sustituir a Gordon y falló una ocasión en los últimos minutos.

    Joelinton (6/10):

    Regresó a la acción tras una lesión para levantar aún más el ánimo de los Magpies.

    Sean Neave (N/A):

    Salió al campo en los últimos minutos para debutar.

    Eddie Howe (9/10):

    La decisión de alinear a Gordon por delante de Woltemade dio sus frutos, ya que supo lidiar magníficamente con las numerosas bajas por lesión. Estará decepcionado con el bajón de la segunda parte, aunque no les haya costado la eliminatoria.

