Calificaciones de los jugadores del Newcastle contra el Barcelona: Malick Thiaw arruina una noche mágica de Champions League para los Magpies tras las hazañas de Harvey Barnes y Lewis Hall

El Newcastle comenzó el partido con fuerza y Sandro Tonali estuvo a punto de adelantarlo en el marcador con un remate de cabeza que Gerard Martín despejó sobre la línea de gol tras un despeje fallido de Joan García. Sin embargo, los Magpies tuvieron dificultades para crear ocasiones claras, mientras que Aaron Ramsdale se vio obligado a intervenir cuando Fermín López disparó directamente a puerta desde una buena posición.

La segunda parte siguió un patrón similar, con Anthony Elanga y Will Osula desperdiciando oportunidades de poner a prueba a García tras colarse por detrás de la defensa del Barça. En el otro extremo del campo, Robert Lewandowski remató fuera tras un pase de Raphinha en el área.

Joelinton marcó a 20 minutos del final, tras un disparo de Barnes al poste, pero el centrocampista brasileño fue correctamente señalado en fuera de juego, lo que truncó su celebración. Sin embargo, los locales no se dieron por vencidos y Barnes no falló cuando Jacob Murphy le asistió con un centro y remató de volea a bocajarro.

Pero justo cuando los aficionados locales estaban a punto de empezar la fiesta, el globo se desinfló cuando Thiaw derribó a Dani Olmo en el área y Yamal engañó a Ramsdale desde el punto de penalti.

