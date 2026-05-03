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Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Liverpool: ¡Kobbie Mainoo al rescate! El canterano celebró su nuevo contrato sacando del apuro a Amad Diallo y Senne Lammens y asegurando el regreso a la Liga de Campeones

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Manchester United
K. Mainoo
Premier League
Manchester United vs Liverpool
FEATURES

Kobbie Mainoo marcó su primer gol de la temporada y dio al Manchester United una sufrida victoria 3-2 sobre el Liverpool el domingo. El triunfo les clasificó para la Liga de Campeones y les deja cerca del tercer puesto en la Premier League.

Mainoo, que renovó esta semana pese a los reiterados descartes de Ruben Amorim, dio la victoria al equipo de Michael Carrick tras una gran primera parte.

Antes del pitido inicial se informó que Sir Alex Ferguson había sido trasladado de urgencia al hospital por precaución y se esperaba su pronta recuperación en casa.

Sobre el césped, el United saltó al campo con determinación y, tras un brillante inicio, abrió el marcador en el minuto 6. Un segundo intento de Matheus Cunha desde fuera del área, tras un córner, rebotó en Alexis Mac Allister y se coló en la red.

Los Red Devils ampliaron la ventaja en el 14: contraataque fulminante, cabezazo de Bruno Fernandes que detiene Freddie Woodman y, tras rebotar en el pecho de Benjamin Sesko, entra. El VAR revisó un ligero toque de Sesko, pero validó el tanto.

Sin embargo, en la reanudación Amad Diallo, que había reemplazado a Sesko, perdió el balón de forma infantil y Dominik Szoboszlai recortó distancias desde el centro del campo. El empate llegó nueve minutos después: pase errado de Senne Lammens tras un saque de puerta, Szoboszlai asistió a Cody Gakpo y marcó.

El Liverpool parecía más cerca de ganar, pero el United respondía al contraataque. Tras fallar Mbeumo un par de ocasiones, Mainoo tomó el mando del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (5/10):

    Primera parte tranquila, sin paradas, hasta que cometió su primer grave error como jugador del United en los saques de puerta. Se redimió parcialmente al despejar el remate de Ibrahima Konata en el área y mantuvo la calma cuando el Liverpool apretó al final.

    Diogo Dalot (6/10):

    Actuación enérgica: dominó a Robertson en la primera parte, aunque su aportación ofensiva fue limitada. La afición disfrutó de su entrega.

    Harry Maguire (6/10):

    Firme en el juego aéreo y en la anticipación, aunque falló un despeje que acabó en los pies rivales y se dejó regatear por Szoboszlai.

    Ayden Heaven (6/10):

    Buen primer tiempo, aunque colaboró en la jugada del empate tras un saque de puerta desastrado.

    Luke Shaw (7/10):

    Defendió con astucia y atacó bien, dando el centro que condujo al gol de Sesko.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Destacó con entradas valientes, buen pase al ataque y el gol de la victoria.

    Casemiro (7/10):

    Actuación combativa y experta en su despedida con el United. Se le echará de menos.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Clave en todas las mejores jugadas del United. Propició el gol de Sesko, aunque no le contará como asistencia para batir el récord. Debería haber marcado tras un pase de Mbeumo, pero su disparo se marchó ligeramente desviado.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Mejoró respecto a sus últimas semanas. Constante en los contraataques y participó en el segundo gol. Sustituido por Dorgu.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Le complicó la vida a Konate en la primera parte con un gran trabajo de contención. Su gol fue algo afortunado, pero ya lleva 12 tantos, nada mal para ser su temporada de debut.

    Matheus Cunha (7/10):

    Desarmó a la defensa del Liverpool con sus regates y conectó un potente disparo, aunque se benefició de un poco de suerte.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Amad Diallo (4/10):

    Comenzó con un error grave al entregar el balón a Szoboszlai y nunca se recuperó, mostrando falta de confianza.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Regresó tras tres meses lesionado y mostró peligro por la banda derecha con sus desmarques.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Luchó hasta el final en su breve aparición en los últimos minutos.

    Leny Yoro (N/A):

    Salió en el tiempo añadido para que Fernandes recibiera una ovación.

    Michael Carrick (7/10):

    Dirigió un gran primer tiempo, sufrió al inicio del segundo, pero acabó con cinco victorias en cinco duelos ante los «Seis Grandes» de la Premier y selló el pase a la Liga de Campeones.

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