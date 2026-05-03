Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Liverpool: ¡Kobbie Mainoo al rescate! El canterano celebró su nuevo contrato sacando del apuro a Amad Diallo y Senne Lammens y asegurando el regreso a la Liga de Campeones

Mainoo, que renovó esta semana pese a los reiterados descartes de Ruben Amorim, dio la victoria al equipo de Michael Carrick tras una gran primera parte.

Antes del pitido inicial se informó que Sir Alex Ferguson había sido trasladado de urgencia al hospital por precaución y se esperaba su pronta recuperación en casa.

Sobre el césped, el United saltó al campo con determinación y, tras un brillante inicio, abrió el marcador en el minuto 6. Un segundo intento de Matheus Cunha desde fuera del área, tras un córner, rebotó en Alexis Mac Allister y se coló en la red.

Los Red Devils ampliaron la ventaja en el 14: contraataque fulminante, cabezazo de Bruno Fernandes que detiene Freddie Woodman y, tras rebotar en el pecho de Benjamin Sesko, entra. El VAR revisó un ligero toque de Sesko, pero validó el tanto.

Sin embargo, en la reanudación Amad Diallo, que había reemplazado a Sesko, perdió el balón de forma infantil y Dominik Szoboszlai recortó distancias desde el centro del campo. El empate llegó nueve minutos después: pase errado de Senne Lammens tras un saque de puerta, Szoboszlai asistió a Cody Gakpo y marcó.

El Liverpool parecía más cerca de ganar, pero el United respondía al contraataque. Tras fallar Mbeumo un par de ocasiones, Mainoo tomó el mando del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...