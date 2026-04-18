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Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Chelsea: Bruno Fernandes hace magia y se acerca al récord de asistencias de la Premier League, mientras Diogo Dalot neutraliza a Alejandro Garnacho

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Manchester United
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
B. Fernandes
D. Dalot

El Manchester United dio un gran paso hacia la Liga de Campeones al vencer 1-0 al Chelsea el sábado. El gol de Matheus Cunha en la primera parte sitúa a los «Diablos Rojos» 10 puntos por encima de los «Blues», sexto, a cinco jornadas del final de la Premier League.

El United pudo quedarse atrás poco después de la media hora: Enzo Fernández se escapó del improvisado central Noussair Mazraoui y, en un mano a mano con el portero Senne Lammens, mandó el balón fuera.

Poco después, el Chelsea marcó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego: Lammens despejó un tiro de Fernández a Palmer, y este asistió a Delap para el remate.

Contra el curso del partido, el United abrió el marcador en el 43: Fernández corrió hasta la línea de fondo y dio su 18.ª asistencia en la Premier, para que Cunha rematara al ángulo.

Tras el descanso, Delap y Fofana remataron al larguero dos centros de Neto, pero el Chelsea no volvió a crear peligro en una tensa segunda parte.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    Despejó varios centros del United y dirigió bien a su defensa cuando el Chelsea buscaba el empate.

    Diogo Dalot (8/10):

    Anuló por completo a Alejandro Garnacho con una defensa impresionante. Una de sus mejores actuaciones con la camiseta del United.

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Central firme cuando más lo necesitaba el United; ganó confianza con el paso del partido.

    Ayden Heaven (7/10):

    Ganó seguridad con el paso de los minutos, entró con fuerza a los duelos y realizó varias intervenciones clave.

    Luke Shaw (6/10):

    Tardó en entrar en juego ante Estevao Willian, quien se lesionó pronto y obligó al Chelsea a cambiar. Luego mejoró, pues Neto ya no buscaba tanto la espalda.

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Casemiro (6/10):

    Interrumpió bien el juego y los aficionados visitantes celebraron cómo frenó a Garnacho en la segunda parte.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mantuvo el ritmo, se coló entre líneas, se deshizo de la presión con regates y recuperó balones a los jugadores del Chelsea.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Excepcional. Solo le faltan dos asistencias para igualar el récord de la Premier League de más asistencias en una temporada. Fue el motor de todo lo bueno del United.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bryan Mbeumo (5/10):

    No se entendió con el resto de delanteros del United. Lleva ocho partidos sin marcar. Fue sustituido por Zirkzee.

    Benjamin Sesko (5/10):

    No supo usar su velocidad, fuerza ni altura ante una defensa del Chelsea inexperta. Lo reemplazó Amad.

    Matheus Cunha (7/10):

    Actuación irregular: marcó el gol de la victoria, pero estuvo flojo en el resto del partido. En la primera parte desperdició una ocasión clarísima con un mal control que acabó en falta sobre Fofana y tarjeta amarilla. Fue sustituido por Mount.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Suplentes y entrenador

    Amad Diallo (N/A):

    Sustituyó a Sesko en los últimos minutos.

    Mason Mount (N/A):

    Abucheado por la afición del Chelsea al sustituir a Cunha.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Salió por Mbeumo en los últimos minutos.

    Michael Carrick (6/10):

    El United, con un solo central puro, defendió con tenacidad y está cerca de volver a la Liga de Campeones.

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