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Fernandes Casemiro Sesko Man Utd GFX (2)Getty/GOAL
Richard Martin

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Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Aston Villa: ¡Bruno Fernandes, el rey de las asistencias, vuelve a dar en el blanco! El capitán sigue causando estragos mientras los «Diablos Rojos» consolidan su puesto entre los cuatro primeros con una victoria crucial

Bruno Fernandes hizo historia al impulsar al Manchester United hacia una victoria por 3-1 sobre el Aston Villa, lo que les acerca al regreso a la Liga de Campeones. El capitán de los Red Devils sumó sus asistencias número 15 y 16 de la temporada, mientras el United se imponía al Villa, otro aspirante a los cuatro primeros puestos, y afianzaba su tercer puesto, abriendo una ventaja de tres puntos sobre el equipo de Unai Emery.

En la primera parte costaba creer que se tratara de un encuentro entre el tercer y el cuarto mejor equipo de la Premier League, un partido aburrido y poco fluido en el que solo se vio un tiro a puerta: un cabezazo de Amad Diallo que detuvo Emi Martínez. 

El United se animó tras el descanso y Martínez volvió a entrar en acción para repeler un disparo de Bryan Mbeumo, que había recibido un pase incisivo tras un córner. Esto dio lugar al córner del que surgió el gol que rompió el empate: Casemiro conectó con el centro de Fernandes para marcar su séptimo gol de la temporada, el más prolífico de su carrera.

Fernandes también hizo historia al registrar su decimoquinta asistencia de la temporada, igualando el récord de David Beckham de más asistencias en una campaña de la Premier League con el United. Pero pronto se vieron empatados tras un par de errores defensivos y Barkley, que era titular en un partido de liga por primera vez desde enero de 2025, aprovechó el caos para empatar en el minuto 64.

El United no tardó en reaccionar y, como era de esperar, fue Fernandes quien habilitó a Cunha para que marcara por primera vez en seis partidos y volviera a poner a los Red Devils por delante, antes de que Sesko sentenciara una victoria de oro, dejando al United con una ventaja de seis puntos sobre el quinto puesto de la tabla, la última plaza para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del United de Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    Casi todo el partido fue un mero espectador. Realizó su primera parada al desviar por encima del larguero un disparo de Amadou Onana pasada la hora de juego. No vio venir el gol del empate de Barkley.

    Diogo Dalot (5/10):

    En general, frustrante. Lanzó un disparo a la grada Z tras un pase picado de Fernandes y luego remató de cabeza un buen pase de Casemiro por encima del larguero.

    Harry Maguire (7/10):

    Demostró una excelente anticipación durante todo el partido y ganó la carrera a Ollie Watkins cuando el marcador aún estaba a cero.

    Leny Yoro (7/10):

    Realizó una brillante entrada deslizante sobre Watkins en la primera parte y se empleó a fondo en la segunda.

    Luke Shaw (7/10):

    El mejor jugador de la primera parte, ya que cortó repetidamente pases peligrosos, entró con fuerza a Watkins en un momento crucial y realizó una incursión hacia adelante.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Centro del campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Realizó algunos buenos pases y regates en la primera parte, aunque su intervención más importante fue una entrada sobre Emi Buendía que frustró una ocasión de peligro.

    Casemiro (8/10):

    Una actuación típicamente tenaz en la que demostró su agresividad, su peligro de gol y su capacidad para dar pases. No es de extrañar que la afición coreara «Un año más». 

    Bruno Fernandes (9/10):

    En su mejor momento, dominante y decisivo. Todas las ocasiones del United pasaron por él, así que, como era de esperar, los dos primeros goles llegaron tras sus pases, al igual que el disparo de Mbeumo que dio lugar al córner decisivo. Y ahora ha superado a un icono del club como Beckham en el número de asistencias en una temporada de liga, mientras que le faltan cuatro para igualar a los poseedores del récord de la Premier League, Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Tuvo dos ocasiones, pero en general su actuación fue decepcionante y se metió en problemas en dos ocasiones por sus regates demasiado arriesgados en su propio campo.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Tuvo una mala primera parte, pero su primer disparo a puerta forzó el córner decisivo y los aficionados recordaron su contribución, ya que fue ovacionado al ser sustituido.

    Matheus Cunha (7/10):

    Realizó buenas incursiones por la banda izquierda para poner en aprietos al Villa en la primera parte y marcó un gol brillante que volvió a encarrilar al United hacia la victoria.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Suplentes y entrenador

    Benjamin Sesko (7/10):

    Marcó su octavo gol de 2026, el quinto como suplente, lo que no hizo más que consolidar su estatus de super suplente. Cuanto menos se hable de su horrible remate posterior, mejor.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Sustituyó a Casemiro en el minuto 91.

    Michael Carrick (7/10):

    Demostró paciencia tras una primera parte aburrida y confió en que su equipo haría el trabajo, mientras que su único cambio antes del minuto 90 dio lugar a un gol. Son cinco victorias de cinco en Old Trafford.

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