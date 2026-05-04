A pesar de la presión constante del City desde el inicio, el gol tardó en llegar: Doku abrió el marcador en el 43’ con un gran remate tras pase de Cherki. Antes, Donnarumma había evitado el 1-0 de Beto.

Sin embargo, tras el descanso el equipo de Guardiola se desmoronó y el Everton le dio la vuelta en solo 13 minutos. Antes, Donnarumma ya había realizado dos buenas paradas a Ndiaye, hasta que Marc Guehi, inexplicablemente, cedió el balón al suplente Toffee Thierno Barry, quien celebró el empate. Tras cierta confusión, se confirmó que el delantero estaba en posición legal.

Cinco minutos después, un cabezazo fallido de Haaland dejó el balón muerto para que Jake O'Brien marcara a puerta vacía. El 3-1 llegó en el 81' tras un desvío de Barry a disparo de Rohl. El City respondió rápido: Haaland entró al área y batió a Pickford.

Cuando ya se escapaban partido y título, Doku firmó otro tanto en el 97 y rescató un punto. Repitió la fórmula, ahora con la derecha, y su disparo desde el borde del área superó a Pickford. El empate deja al City a cinco puntos del Arsenal, con cuatro jornadas por jugar.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Hill Dickinson Stadium...