Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Bournemouth: ¡La lucha por el título ha terminado! La despedida perfecta de Pep Guardiola se esfuma mientras Antoine Semenyo sufre ante su exequipo en un empate que entrega el trofeo de la Premier League al Arsenal

Sin embargo, los visitantes nunca se sintieron cómodos: quizá distraídos por el revuelo mediático sobre la salida de Guardiola tras diez años en el Etihad, o simplemente agotados tras ganar el sábado la FA Cup al Chelsea. Sea cual sea la razón, estuvieron por debajo de su nivel habitual en la primera parte y encajaron un golazo de Eli Junior Kroupi a seis minutos del descanso.

Tras el descanso, Guardiola retiró a Semenyo —muy flojo en su regreso—, al apagado Bernardo Silva y al decepcionante Kovacic, pero los suplentes no cambiaron la dinámica.

El Bournemouth mereció ganar, pero el conjunto de Andoni Iraola, que aspira a la Champions, falló varias ocasiones claras antes de que Haaland recortara en el descuento tras un lío en el área.

Demasiado tarde para el City, que ahora mira a un futuro incierto sin uno de los mejores entrenadores de la historia.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del City que saltaron al campo en una noche devastadora en el Vitality Stadium...



