Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Man City Real Madrid GFXGetty
Gill Clark

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Real Madrid: Pep Guardiola vuelve a equivocarse en su táctica en la Liga de Campeones, mientras Nico O'Reilly se ve superado por los blancos inspirados por Fede Valverde

El Manchester City tiene una montaña que escalar en la Liga de Campeones tras caer por 3-0 ante el Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final disputado en el Bernabéu. Pep Guardiola sorprendió con su alineación en la capital española y vio cómo su equipo era arrollado por los blancos, con Fede Valverde como protagonista del partido tras marcar un brillante hat-trick en la primera parte.

El City comenzó el partido con fuerza, con Jeremy Doku como una verdadera amenaza por la banda izquierda, pero dos goles en siete minutos le dieron al Madrid el control del partido a la media hora de juego. Un pase en largo de Thibaut Courtois hacia Valverde sorprendió a Nico O'Reilly, lo que permitió al uruguayo correr hacia la portería, y aunque Gianluigi Donnarumma salió rápidamente, solo pudo ver con consternación cómo el capitán del Madrid le regateaba y empujaba el balón a la portería vacía.

Valverde añadió su segundo gol tras una buena jugada de Vinicius Jr por la izquierda, cuyo pase fue desviado por Rubén Dias y cayó a los pies de Valverde, que avanzó y disparó raso y cruzado, superando a Donnarumma. Aún hubo tiempo para más sufrimiento para el City justo antes del descanso, cuando Valverde completó su hat-trick con estilo, al tocar el balón por encima de Marc Guehi y marcar con confianza, lo que supuso una primera parte miserable para los Cityzens.

Guardiola sustituyó a Savinho por Tijjani Reijnders en el descanso, pero el cambio tuvo poco impacto y el Madrid pudo haber marcado el 4-0 al comienzo de la segunda parte, cuando otro pase en largo envió a Vincius hacia la portería, pero Donnarumma lo derribó y cometió un penalti. El brasileño se sacudió el polvo para lanzar el penalti, pero Donnarumma se lanzó a su izquierda para bloquearlo.

Guardiola realizó más cambios y dio entrada a Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki y Omar Marmoush en un intento por marcar al menos un gol que llevarse al Etihad Stadium. Courtois realizó una buena parada a O'Reilly en los últimos compases, pero el City no encontró la manera de superar al portero belga y regresa a Mánchester con sus esperanzas en la Liga de Campeones pendiendo de un hilo.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Bernabéu...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Salió volando de su portería para detener el primer gol, pero no calculó bien el tiempo y luego retiró la mano, lo que permitió a Valverde marcar. Derribó a Vinicius y provocó un penalti al comienzo de la segunda parte, pero se redimió al detener el lanzamiento.

    Abdukodir Khusanov (4/10):

    Vinicius le superó en varias ocasiones y estuvo flojo con el balón. Sigue sin sentirse cómodo en el lateral derecho. 

    Ruben Dias (6/10):

    Tuvo un poco de mala suerte en el segundo gol, pero su actuación distó mucho de ser dominante. Realizó una entrada decisiva para frenar a Vinicius al comienzo de la segunda parte.

    Marc Guehi (5/10):

    Debutó en la Liga de Campeones y lo pasó mal. Solo pudo mirar con horror cómo Valverde le superaba con un toque para marcar su hat-trick.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Sufrió mucho durante todo el partido. Se vio superado en el primer gol y tampoco estuvo cerca de Valverde en el segundo. Pensó que había recortado distancias en la segunda parte, pero Courtois lo impidió.

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (6/10):

    Se le ha relacionado con un posible fichaje por el Real Madrid a lo largo de toda la temporada, pero no ha destacado en este partido, ya que el City se vio superado y superado en número en el centro del campo.

    Bernardo Silva (5/10):

    Tuvo una oportunidad con una media volea, pero eso fue todo. Volvió a capitanear al equipo, pero aportó muy poco en cuanto a liderazgo y fue sustituido a mitad de la segunda parte.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Ataque

    Savinho (4/10):

    Le costó mucho enfrentarse a Mendy y se mostró frustrado durante todo el partido. No fue ninguna sorpresa que fuera sustituido en el descanso.

    Antoine Semenyo (5/10):

    También debutó en la Liga de Campeones y parecía un poco abrumado. Creó una buena ocasión en la segunda parte, pero luego fue sustituido.

    Jeremy Doku (6/10):

    Causó el caos en los primeros minutos, pero luego se encontró regularmente frente a tres defensas, ya que el Madrid percibió el peligro y lo neutralizó.

    Erling Haaland (5/10):

    Otra noche frustrante para el delantero del City. Apenas tocó el balón y no pudo influir en las contadas ocasiones en las que lo hizo.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Sustituyó a Savinho en el descanso. Tuvo un disparo desviado que no supuso ningún problema para Courtois.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Empezó en el banquillo y solo jugó los últimos 20 minutos.

    Rayan Cherki (5/10):

    Salió al campo cuando el City buscaba remontar el partido. Tuvo un disparo a puerta desde un tiro libre, pero fue directamente a Courtois.

    Omar Marmoush (N/A):

    Solo jugó los últimos 10 minutos.

    Pep Guardiola (4/10):

    Sorprendió con su desequilibrada selección de jugadores, al nombrar una alineación ofensiva con cuatro delanteros. Posteriormente, vio cómo su equipo era arrollado y pareció tener pocas respuestas desde el banquillo. Ahora tiene una montaña que escalar para continuar en la competición.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0