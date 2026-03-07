Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Newcastle: Omar Marmoush vuelve a aterrorizar a los Magpies, mientras que Savinho brilla y Matheus Nunes destaca en la remontada y victoria en la FA Cup

El Newcastle, animado por su espectacular victoria sobre el Manchester United a mitad de semana, comenzó el partido con ventaja. Nick Woltemade remató de cabeza, pero Nico González despejó el balón sobre la línea de gol, antes de que Barnes rompiera la trampa del fuera de juego del City y superara a James Trafford con un disparo por la escuadra, dando la ventaja al equipo de Eddie Howe.

Finalmente, el City se metió de nuevo en el partido y, después de que Savinho obligara a Aaron Ramsdale a realizar una parada en su palo corto, el extremo brasileño se encontraba en el lugar adecuado para empujar a la red un centro de Jeremy Doku desde cerca. Tijjani Reijnders también pudo haber adelantado a los visitantes antes del descanso, pero su remate se fue desviado tras recibir un pase a la espalda de la defensa del Newcastle.

El City se adelantó a menos de dos minutos del comienzo de la segunda parte, cuando Savinho y Matheus Nunes combinaron por la derecha y este último centró el balón al área para que Marmoush rematara y enviara el balón al fondo de la red. Eso pareció animar al delantero egipcio, y Marmoush obligó a Ramsdale a realizar una gran parada desde lejos.

Marmoush acabó consiguiendo su segundo gol de la noche, y el séptimo en cinco partidos contra el Newcastle, cuando Nunes le encontró en el borde del área, se giró y batió a Ramsdale para asegurar la clasificación del City para los cuartos de final del lunes.

GOAL puntúa a los jugadores del City en St. James' Park...