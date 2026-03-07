Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Newcastle: Omar Marmoush vuelve a aterrorizar a los Magpies, mientras que Savinho brilla y Matheus Nunes destaca en la remontada y victoria en la FA Cup

El Manchester City mantuvo vivas sus esperanzas de ganar cuatro trofeos esta temporada al remontar y vencer al Newcastle por 3-1 en la quinta ronda de la FA Cup. Omar Marmoush volvió a aterrorizar a los Magpies, marcando dos goles en la segunda parte después de que Savinho empatara el primer gol de Harvey Barnes en Tyneside.

El Newcastle, animado por su espectacular victoria sobre el Manchester United a mitad de semana, comenzó el partido con ventaja. Nick Woltemade remató de cabeza, pero Nico González despejó el balón sobre la línea de gol, antes de que Barnes rompiera la trampa del fuera de juego del City y superara a James Trafford con un disparo por la escuadra, dando la ventaja al equipo de Eddie Howe.

Finalmente, el City se metió de nuevo en el partido y, después de que Savinho obligara a Aaron Ramsdale a realizar una parada en su palo corto, el extremo brasileño se encontraba en el lugar adecuado para empujar a la red un centro de Jeremy Doku desde cerca. Tijjani Reijnders también pudo haber adelantado a los visitantes antes del descanso, pero su remate se fue desviado tras recibir un pase a la espalda de la defensa del Newcastle.

El City se adelantó a menos de dos minutos del comienzo de la segunda parte, cuando Savinho y Matheus Nunes combinaron por la derecha y este último centró el balón al área para que Marmoush rematara y enviara el balón al fondo de la red. Eso pareció animar al delantero egipcio, y Marmoush obligó a Ramsdale a realizar una gran parada desde lejos.

Marmoush acabó consiguiendo su segundo gol de la noche, y el séptimo en cinco partidos contra el Newcastle, cuando Nunes le encontró en el borde del área, se giró y batió a Ramsdale para asegurar la clasificación del City para los cuartos de final del lunes.

GOAL puntúa a los jugadores del City en St. James' Park...

    Portero y defensa

    James Trafford (5/10):

    Le dio a Woltemade un cabezazo que fue despejado en la línea de gol, mientras que su distribución fue, en el mejor de los casos, irregular. Poco convincente.

    Matheus Nunes (9/10):

    Combinó brillantemente con Savinho, ya que ambos se movieron por la banda y se incorporaron al centro del campo desde el lateral derecho. Su entrada en el área pequeña distrajo a Hall y permitió el empate del City, antes de que Marmoush rematara su centro. También dio la asistencia para el segundo gol del egipcio tras una carrera hacia adelante.

    John Stones (6/10):

    Hizo una excelente entrada para evitar que Osula marcara, pero su intento de jugar al fuera de juego provocó el primer gol de Barnes. Por lo demás, se mostró seguro, incluyendo un magnífico pase atrás que Savinho desperdició.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Utilizó su velocidad para recuperar en más de una ocasión y se lanzó a por muchos balones, la mayoría de los cuales ganó.

    Nathan Ake (6/10):

    En algunos momentos se vio superado por la velocidad de Elanga, pero supo hacer frente al reto.

    Centro del campo

    Nico González (7/10):

    Estuvo en el lugar adecuado para despejar el remate de cabeza de Woltemade y ayudó a neutralizar al corpulento alemán, lo que permitió al City imponerse en el centro del campo.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Realizó algunas excelentes carreras como tercer hombre hacia el área, pero su definición fue decepcionante.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Un poco descuidado en la posesión durante la primera media hora, pero fue creciendo y participó en la jugada que llevó a Trippier fuera de posición para el primer gol de Marmoush.

    Ataque

    Savinho (8/10):

    Sus botas parecían tener imanes en ocasiones, ya que regateaba sin descanso a Hall, dejándolo a menudo fuera de combate. Mereció su gol a pesar del extraño remate. Tomó un par de decisiones erróneas y sus jugadas a balón parado fueron pésimas, pero aun así fue uno de los jugadores más destacados del City.

    Omar Marmoush (8/10):

    Apenas participó en el juego hasta que marcó su primer gol desde corta distancia. Eso le dio vida y, tras poner a prueba a Ramsdale desde lejos, marcó su segundo gol con un magnífico remate que volvió a atormentar a los Magpies.

    Jeremy Doku (7/10):

    No vio mucho el balón hasta que su momento mágico y su centro crearon el empate de Savinho. Tuvo momentos de peligro a partir de entonces, aunque siguió entrando y saliendo del partido.

    Sustitutos y entrenador

    Antoine Semenyo (6/10):

    Llevó el balón con eficacia tras sustituir a Marmoush.

    Phil Foden (6/10):

    Jugó con bastante sencillez en los diez minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

    Rayan Cherki (6/10):

    Casi creó un par de ocasiones de la nada durante su breve aparición.

    Pep Guardiola (7/10):

    Tras un comienzo lento, su equipo, muy cambiado, comenzó a encontrar respuestas dominando el centro del campo y rematando con precisión. Ganó mientras conseguía dar descanso a muchas estrellas antes del partido contra el Real Madrid a mitad de semana.

