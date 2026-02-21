Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Newcastle: Erling Haaland se convierte en asistente y Nico O'Reilly toma el protagonismo para aumentar la presión sobre el Arsenal en la lucha por el título

Nico O'Reilly continuó su increíble temporada impulsando al Manchester City a una victoria por 2-1 sobre el Newcastle, lo que redujo la diferencia con el Arsenal en la lucha por el título de la Premier League a solo dos puntos. O'Reilly marcó un brillante primer gol, que pronto fue neutralizado por Lewis Hall. Pero el centrocampista del City, formado en la cantera del club, restableció la ventaja de su equipo con un buen remate de cabeza tras un excelente centro de Erling Haaland.

Fue la séptima asistencia del noruego esta temporada, solo superado por Bruno Fernandes en número de goles asistidos en la liga esta temporada. El defensa del Newcastle Dan Burn marcó un gol antes del descanso, pero fue anulado por fuera de juego.

Tras dominar la primera parte, el City tuvo dificultades para mantener el control en la segunda y tuvo que apretar los dientes hasta el pitido final, sobreviviendo a un peligroso Newcastle en el tiempo añadido, con el portero Nick Pope causando estragos en el área.

El pitido final fue recibido con un rugido gutural de los aficionados del City que se pudo oír hasta en el norte de Londres, lanzando una advertencia al Arsenal antes de su derbi con el Tottenham.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Etihad Stadium...

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Tuvo que estar alerta durante todo el partido, aunque tampoco tuvo que realizar ninguna parada espectacular. Se defendió razonablemente bien de los centros del Newcastle y realizó dos intervenciones clave en el tiempo de descuento, frustrando a Harvey Barnes y a su compañero Nick Pope.

    Matheus Nunes (6/10):

    Su débil despeje permitió al Newcastle empatar, pero se esforzó al máximo para conseguir el resultado.

    Ruben Dias (5/10):

    El Newcastle le pilló un par de veces por sorpresa con su velocidad al contraataque y Guardiola tomó la sensata decisión de sustituirlo en el descanso tras recibir una tarjeta amarilla por derribar a Anthony Gordon.

    Marc Guehi (7/10):

    Una presencia tranquila y segura, como de costumbre.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Su desviación del disparo de Hall llevó el balón a la red, pero tuvo mala suerte. Se redimió con un bloqueo crucial a Anthony Elanga en la segunda parte. Podría haber sentenciado el partido cuando entró en el área, pero no pudo mantener el control del balón.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Otra actuación consistente del capitán, que desempeñó un papel crucial a la hora de contener los contraataques del Newcastle.

    Rodri (7/10):

    Proporcionó al equipo la base para su dominante primera parte y luego se esforzó para garantizar que mantuvieran su ventaja.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Destacó en el puesto de centrocampista ofensivo que desempeñaba en la cantera, demostrando su olfato goleador con su sexto tanto de la temporada. Estuvo a punto de marcar un hat-trick cuando se estiró para rematar un centro al final de la primera parte.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (6/10):

    Mostró buenos movimientos, pero le faltó precisión en el último pase y en el disparo, lanzando un tiro débil directamente a Pope.

    Erling Haaland (8/10):

    Esta vez no marcó ningún gol, pero dio una brillante asistencia para el segundo de O'Reilly y se dejó la piel defendiendo en el último tercio del campo.

    Omar Marmoush (6/10):

    No consiguió sus habituales goles contra el Newcastle y tuvo una noche bastante tranquila, aunque contribuyó con la asistencia del primer gol antes de ser sustituido en la segunda parte.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Una actuación inmensa desde el banquillo, su velocidad fulgurante detuvo a Elanga en seco.

    Rayan Cherki (6/10):

    Aportó un poco más de peligro al ataque del City en la segunda parte, pero le faltó suerte.

    Phil Foden (N/A):

    Sustituyó a Semenyo a tres minutos del final.

    Pep Guardiola (7/10):

    Tomó una decisión muy acertada al sustituir a Dias por Khusanov. Estará encantado con el rendimiento de la primera parte y el espíritu de la segunda.

