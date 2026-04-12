Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Chelsea: Nico O'Reilly vuelve a ser decisivo, Rayan Cherki deslumbra y el implacable equipo de Pep Guardiola reaviva la lucha por el título

El Chelsea mostró más garbo en la primera parte y creó peligro con sus contraataques, aunque faltó precisión en el último tercio. El City se salvó cuando Marc Cucurella marcó, pero estaba ligeramente en fuera de juego. La única ocasión del equipo de Pep Guardiola en los primeros 45 minutos fue un disparo flojo de Rayan Cherki a las manos de Robert Sánchez, tras una presión de O'Reilly a Estevao Willian.

Al inicio del segundo tiempo, O'Reilly ganó en fuerza a Santos y cabeceó un centro de Cherki para abrir el marcador. Seis minutos después, el mismo Cherki cedió a Guehi tras una pared en el área, y el defensa marcó el segundo.

El festín se completó cuando Doku robó a Caicedo, entró al área y batió a Sánchez con un disparo raso.

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