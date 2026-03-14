Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el West Ham: ¿Se acabó la lucha por el título? Erling Haaland pasa desapercibido y el equipo de Pep Guardiola se queda a nueve puntos del líder, el Arsenal, tras una pésima actuación en el London Stadium

Bernardo Silva adelantó al City a la media hora de juego con un brillante remate por encima del portero, aunque hay quien se pregunta si fue intencionado.

Pero tan pronto como se adelantaron, perdieron la ventaja, ya que Konstantinos Mavropanos remató de cabeza a la red tras un córner, dejando a Gianluigi Donnarumma sin opciones.

El City mantuvo la posesión durante la mayor parte del partido, pero le costó muchísimo crear ocasiones, ya que el West Ham parecía cómodo manteniendo a raya al equipo de Pep Guardiola.

En el minuto 83, Mads Hermansen tuvo que intervenir para desviar al larguero un endiablado lanzamiento de falta del suplente Tijjani Reijnders, y en el tiempo de descuento, Marc Guehi falló de alguna manera un remate a bocajarro, con lo que el título de la Premier League parece alejarse junto con el balón; ahora se encuentran a nueve puntos de los londinenses del norte, aunque con un partido menos.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el London Stadium...