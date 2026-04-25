Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Southampton: el golazo de Nico González mantiene vivas las esperanzas de conseguir el triplete, mientras que el equipo suplente de Pep Guardiola se salva por los pelos en una semifinal de la FA Cup llena de sustos

Tras una primera parte que adormeció a dos aficionados del City por TV, el partido cobró vida cuando el equipo ciudadano dominó y buscó el gol.

Tras las ocasiones de Omar Marmoush y del suplente Savinho, el Southampton se adelantó de forma inesperada en el 79 con un increíble disparo con efecto del irlandés Azaz.

La ventaja duró solo tres minutos: Doku entró al área, disparó, el balón rebotó en James Bree y se coló en la esquina más alejada.

El Southampton respondió con otro misil de Kuryu Matsuki, pero James Trafford lo desvió por encima del larguero y, momentos después, González sentenció y llevó al City a la final.

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