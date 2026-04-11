Arne Slot dejó a Salah en el banquillo en la derrota 2-0 del Liverpool ante el París Saint-Germain el miércoles, pero el egipcio respondió con un gran remate de primera a cinco minutos del descanso para poner el 2-0.

Ngumoha, autor del primer tanto tras una gran jugada individual, participó en la acción que permitió a Salah marcar.

Por ello, se pide que ambos sean titulares en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

A continuación, GOAL valora a todos los Reds que saltaron al campo mientras el equipo de Arne Slot levantaba el ánimo de cara a ese crucial enfrentamiento de la Copa de Europa, al tiempo que reforzaba sus esperanzas de clasificarse para la próxima edición del torneo al afianzar su quinto puesto en la Premier League...